I slutet av november kommer det nya Zelda-spelet, Hyrule Warriors: Age of Calamity, som utspelar sig ungefär ett århundrade innan spelet Legend of Zelda: Breath of the Wild äger rum. Det blir något nytt för Zelda fans eftersom inget spel i serien utspelat sig under den tidpunkten.

Spelupplevelsen ska, enligt Nintendo, likna Hyrule Warriors och Fire Emblem Warriors-spelen som även de kan spelas på Nintendo Switch. Spelet ska vara strategiskt, innehålla ”non-stop action!” och ha högt tempo.

Det nya spelet kommer erbjuda den klassiska Zelda-upplevelsen som inkluderar valet att spela som populära karaktärer där bland annt Link, Zelda och många andra från The Legend of Zelda: Breath of the Wild finns som alternativ. Utöver det ska det bjudas på typiskt gameplay i form av pussel, crafting och combat.