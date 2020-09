Läs även: Allt om Disney Plus

Nu är det inte långt kvar innan Disneys streamingtjänst lanseras i Sverige officiellt. Kanske vill du redan nu ta del av deras erbjudande att köpa en årsprenumeration till rabatterat pris? Men först måste du såklart veta exakt vad som bjuds på sajten! För att se till att du vet exakt vad du betalar för har vi här listat hela biblioteket med filmer, serier, kortfilmer och specials som kommer finnas tillgängligt på Disney Plus, kategoriserade efter studio. Observera att många av titlarna är listade på engelska.

Här listar vi det originalinnehåll som enbart kommer finnas tillgängligt på Disney Plus:

Filmer

Apollo: Missions To The Moon

Atlantis Rising

Before The Flood

Diana: In Her Own Words

Expedition Mars: Spirit & Opportunity

Flood, The

Free Solo

Into The Grand Canyon

Into The Okavango

Jane

Kingdom Of The Blue Whale

Miracle Landing On The Hudson

Paris To Pittsburgh

Science Fair

Serier

Be Our Chef

Becoming

Diary Of A Future President

Disney Insider

Disney Fairy Tale Weddings

Encore!

High School Musical: The Musical: The Series

High School Musical: The Musical: The Series: The Special

High School Musical: The Musical: The Sing-Along Into The Unknown

It's A Dogs Life

Marvel's Hero Project

Pick Of The Litter

Prop Culture

Rouge Trip

Shop Class

Star Wars: The Clone Wars

The Big Fib

The Imagineering Story

The Mandalorian

The World According To Jeff Goldblum

Kortfilm

Disney Sundays

Forky Asks A Question

Lamp Life

One Day At Disney

Pixar: Irl

Short Circuit

Spark

Zenimation