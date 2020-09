Gårdagen bjöd på stora nyheter gällande årets kommande evenemang i Counter-Strike: Global Offensive. 193 dagar har passerat sedan Intel senast var delaktiga i en LAN-turnering. För de flesta storlag var detta det senaste event de spelade på plats rent fysiskt.

Nu har det slutgiltiga beskedet om framskjutning landat angående den Valve-sponsrade major-turneringen. För tillfället har man inte gett något nytt datum, men det är bestämt att den inte kommer att spelas under detta år. Eventet som skulle tagit plats i Rio de Janeiro, Brasilien, kommer förhoppningsvis att ske i samma stad någon gång under 2021. Anledningen stavas naturligtvis covid-19-pandemin.

The wait is over.



It's been 193 days since our last LAN event. The #IEM Global Challenge is set to bring CS:GO and its players back to LAN on 15 - 20th of December live in Cologne.



Find out more here: https://t.co/9U9K2ewqNC pic.twitter.com/xlED8nyG7k