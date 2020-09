Läs även: PS5 – allt om Sony Playstation 5

Horizon: Forbidden West

Guerilla Games stekheta uppföljare till det fenomenala Horizon: Zero Dawn är kanske det spel som hittills bäst visar vad Playstation 5 verkligen går för. Upplägget verkar vara en uppdatering av det som återfanns i Playstation 4-spelet, men varför ändra på ett vinnande koncept? Vi längtar redan efter att få slakta nya och farligare robotbestar i apokalypsens Amerika.

Spider-Man: Miles Morales

Spider-Man till Playstation 4 fångade inte bara känslan av att svinga igenom en öppen värld helt perfekt, utan bjöd också på en intressant historia om allas vår favoritspindel. Inför Playstation 5-lanseringen har Insomniac Games finslipat spelet ännu mer och passar även på att ge oss nya perspektiv i form av den nye Spindelmannen Miles Morales.

Demon’s Souls

Är du återigen redo att dö? “Souls”-spelens urfader är tillbaka i en ny, modern upplaga som verkligen tar vara på kraften i Playstation 5. Bakom denna remake finns konverteringsmästarna Bluepoint Games, som tidigare imponerat på oss med nyversioner av Metal Gear Solid- och God of War-spelen. Glöm bara inte att ta ut en separat försäkring för din Dual Sense-kontroll. Risken finns att du råkar slunga den mot väggen (av ren frustration), i sann Souls-anda.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Radarparet Ratchet och Clank gjorde sin debut redan på Playstation 2, men har varit frånvarande en längre tid nu (spelet baserat på filmen räknas inte). Lyckligtvis är semestern över i och med nya Ratchet & Clank: Rift Apart. Och även om det ser helt bedårande ut grafiskt längtar vi ännu mer efter att få uppleva dimensionshopp helt utan laddningstider.

Ghostwire: Tokyo

Tango Gameworks, kända för The Evil Within-spelen, är tillbaka med en helt ny skräckupplevelse. Denna gång får vi utforska ett hemsökt Tokyo och eliminera spöken och andra hemskheter med hjälp av superkrafter. Ghostwire sägs vara betydligt mer actionbetonat än Tangos senaste skräckis, The Evil Within 2. Studion har dock varit inblandad i klassiker som Vanquish och Resident Evil 4, vilket bådar gott för Ghostwire: Tokyo.

Resident Evil VIII: Village

Efter två eminenta remakes på äldre Resident Evil-spel är Capcom nu redo att tackla uppföljaren till Resident Evil 7: Biohazard. Det betyder också att förstapersonsperspektivet är tillbaka, och med det även den tidigare protagonisten Ethan. Vi vet ännu inte mycket om storyn, annat än att vi utforskar en snötäckt by full av zombies, varulvar samt ett par sedan tidigare bekanta ansikten. Av trailern att döma kan vi se fram emot en adrenalinfylld upplevelse i kusligt vackra och tekniskt imponerande miljöer.

Pragmata

En rymddräktsförsedd man utforskar vad som ser ut att vara ett öde New York City, när han får syn på en till synes oberörd flicka. Plötsligt vänds hela tillvaron när en satellit kraschar “igenom” miljöerna. Är detta en simulation eller en vrickad version av postapokalypsen? Spelet ser ut att ha influerats av Hideo Kojimas mästerverk Death Stranding samt filmer som Interstellar, en tämligen unik kombination om vi får säga det själva.

Gran Turismo 7

Sonys långkörare Gran Turismo dyker snart upp i snyggare lack än någonsin. Utöver att vara tekniskt överlägset sina föregångare kan vi även se fram emot PS5-exklusiva inslag som strålspårning och den speciella haptiska feedbacken som bara Dual Sense-kontrollen kan erbjuda. Innehållsmässigt verkar det också vara en blandning av tidigare spel samt PS4-utgåvan GT Sport.

Godfall

Ett lovande actionäventyr signerat Counterplay Games och Gearbox, där inspirationen verkar komma från det senares egen Borderlands-serie. I detta flerspelarfokuserade spel deltar vi i maffiga närstrider mot gudalika, bepansrade fiender i mystiska miljöer. Utvecklarna själva kallar Godfall för en “looter-slasher”, där vi bjuds på ett stort antal vapen och rustningar som belöningar längs äventyret. De försäkrar också att spelet saknar mikrotransaktioner helt.

Sackboy: A Big Adventure

Ratchet och Clank är inte de enda Playstation-maskotarna som är redo för nya PS5-äventyr. Little Big Planet-Sackboy är nämligen också tillbaka i ett äventyr som inte liknar hans tidigare bravader. Sackboy: A Big Adventure är kanske inte det snyggaste vi skådat på Playstation 5. Men vi är genuint nyfikna på skiftet till ett tredimensionellt spelplan. Kanske kan detta bli Sonys svar på Super Mario 3D World?