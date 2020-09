2018 släppte Google en separat version av Android 9 kallad Go Edition, anpassat till enklare mobiler med mindre kraftfulla processorer och framför allt mindre arbetsminne. Android 9 Go Edition och Android 10 Go Edition som följde förra året sitter i dag i över 100 miljoner billiga mobiler, skriver Google när företaget nu lanserar Android 11 Go Edition.

Appar ska starta 20 procent snabbare i den nya versionen, och Google har uppdaterat sina egna appar Google Go, Camera Go, Gallery Go och Assistant Go för att ta mindre plats och kräva mindre resurser.

Andra nyheter är bland annat nya integritetsinställningar precis som i vanliga Android 11, till exempel engångstillstånd för appar att se din plats och annat, och en ny krypteringsmotor anpassad för svaga processorer.

Google säger att Android 11 Go Edition från och med oktober kommer vara tillgängligt på alla nya telefoner med upp till 2 GB minne. Förra versionen hade ett tak på 1,5 GB.