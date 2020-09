Franska spelutvecklaren Ubisoft höll under torsdagen ett av sina Forward-event där företaget presenterar kommande spel och visar mer av redan presenterade titlar.

För många år sedan släpptes en spelversion av Scott Pilgrim vs. The World som sedan plötsligt och oförklarligt försvann. Nu är spelet på väg tillbaka och ska släppas på Switch, Xbox One, Playstation 4, Windows och Stadia lagom till julhandeln.

Vi fick också se mer av Immortals Fenyx Rising, som tidigare hade titeln Gods & Monsters. Ubisoft försöker inte ens dölja det faktum att spelet är en Breath of the Wild-klon, men har ändå lagt till en del intressanta nya funktioner. Företaget passade också på att pika Nintendo-spelets bräckliga vapen.

Prince of Persia: The Sands of Time var ett av de största spelen på sjätte generationens konsoler (Playstation 2 och ursprungliga Xbox). Ubisoft avslöjade på eventet att en remake för Xbox One, Playstation 4 och Windows är under utveckling och ska släppas i januari 2021.

Riders Republic är ett mmo för extremsport. Åk mountainbike, skidor, snowboard och annat i enorma banor med upp till 50 onlinemotståndare.

Rainbow Six Siege Operation Shadow Legacy är ett nytt spel i den populära shooterserien som ska släppas innan jul till Playstation 5 och Xbox Series X.

Ubisofts vd Yves Guillemot gjorde också ett nytt uttalande om hur företaget ska arbeta för att förändra sin företagskultur till att bli inkluderande, fri från rasism och sexism. Bland annat ska Ubisoft inrätta nya mentorskapsprogram för kvinnor och ”underrepresenterade grupper”.

– Vi är i början av en lång resa. Riktig förändring kommer ta tid.