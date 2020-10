På grund av covid-19-pandemin valde fler svenskar än vanligt att semestra på hemmaplan och ordet "svemester" blev högsta mode. Men under både våren och sommaren har även knökfulla Byggmax- och Bauhausbutiker tydliggjort att många ägnat tiden åt hemmafixande. Och vi snackar inte bara nya altaner och fasadrenoveringar – ibland rör det sig om rena nöjesprojekt – där vissa är lite... pilligare än andra.

Ett av dem är Gregor Hirsimaas loungebar för ekorrar där det, Carlsberg-kylen till trots, inte är möjligt att få någon öl till nötterna. In i minsta detalj har han återskapat en naturtrogen barmiljö i miniatyr, komplett med ett litet pokerbord, flaskrader och mysbelysning. Som så ofta är fallet kom inspirationen från Youtube, där någon hade tama ekorrar som gillade att springa hinderbana.

– Jag började med att skriva ut Star Wars-figurer på fotopapper och göra hål för huvudena, så där som man kan se på tivoli ibland. Det var kul ett tag och med en ip-kamera lärde jag mig lite om hur ekorrarna funkar. Men sedan ville jag göra mer, berättar han.

Foto: Privat

Gregor, som till vardags jobbar med automation inom ljud och bild, var också sugen på att testa lite konsumentinriktad hemautomatisering. Med hjälp av ett uttag från Ikea Trådfri, en rgb-lampa, en Arlo Pro-kamera och Apples Homekit-ramverk ordnade han dygnet runt-övervakning, komplett med en ljussignal som avslöjar när det rumlar in nya gäster i baren.

– Homekit kan plocka rörelsesignalen från kameran, det är så lampan fungerar. Sedan får jag en notis i telefonen när det rör på sig därinne, säger Gregor.

Baren fylls på regelbundet med nötter för att gnagarna ska ha något att äta. Men flera olika fågelarter har också hittat till Critters, och på kamerabilderna kan vi bland annat se hackspettar, blåmesar och stora skator ta för sig av godsakerna.

Foto: Privat

Den barinredning som inte tillverkats på egen hand har mestadels köpts in på nätet via sajter som Wish. Totalt lade Gregor uppskattningsvis 80 timmar på projektet, men säkert tre dagar fick han lägga på att pilla in den fiberoptiska belysningslösningen.

– Det var det överlägset jobbigaste. Lösningen består av ungefär 300 fibrer, som pyttesmå spaghettisnören som ska pillas in på rätt ställen. Bara det tog fyra dagar. Baren är som absolut finast när mörkret har lagt sig, och det är lite synd att ekorrarna inte verkar vilja komma dit på natten, säger Gregor Hirsimaa.

För den som vill veta mer om projektet eller bara spana in de roliga hyss som djuren hittar på i baren har Gregor skapat en Facebooksida.

– Jag satte upp den för vänner och bekanta som var intresserade av projektet. Men alla är så klart välkomna att titta in, avslutar han.

Musiken i videoklippet kommer från bensound.com

Dela med dig!

Det smarta hemmet är så mycket mer än "Okej Google" och robotdammsugare! Vill du också dela med dig av ett nyskapande smarta hemmet-projekt hos oss? Mejla och berätta mer - gärna med bilder!

Några bilder från bygget:

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat