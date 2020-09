En störningsfri ljudmiljö blir alltmer ovanlig. Oavsett om du sitter i flygplansstolen, i det öppna kontorslandskapet eller på bussen till och från skolan, är det snarare regel än undantag att du konstant utsätts för någon form av störande lågfrekvent brus. Men det finns en effektiv lösning på problemet.

Testade trådlösa nc-hörlurar

Fördelar med brusredicering i in ear-hörlurar

Olika tekniker för att reducera bruset

Lösningen är ett par hörlurar med inbyggd aktiv brusreducering, eller active noice cancelling, anc, som tekniken även kallas. Modellerna har under de senaste åren formligen exploderat försäljningsmässigt, framför allt när det gäller större bygelförsedda varianter som täcker öronen, så kallade over ear-hörlurar.Beroende på konstruktion stänger alla hörlurar till viss del ute en del av omgivningsljudet. Slutna modeller mer, öppna mindre. De så kallade in ear-hörlurarna isolerar riktigt bra då en silikonpropp som anpassar sig efter örongångens form tätar effektivt, förutsatt att du fått till passformen ordentligt.Givetvis blir effekten större om hörlurarna dessutom är försedda med aktiv brusreducering. Enkelt förklarat fungerar tekniken genom att mikrofoner registrerar det omgivande oväsendet och en processor skapar sedan en identiskt reverserad ljudsignal i realtid som resulterar i att ljudvågorna tar ut varandra, vilket du som användare alltså uppfattar som tystnad.Det finns ett par olika tekniker som används för att lyckas med detta – främst handlar det mikrofonernas antal och placering samt hur bra processor tillverkaren valt för ändamålet.Större bygelförsedda modeller har givetvis sina fördelar; vissa föredrar det mer omslutande ljudet. Gällande komfort och passform har vi alla våra personliga referenser, men att det numera finns ett gäng true wireless-hörlurar med den åtråvärda tekniken inbyggd innebär större valfrihet och gör segmentet än mer intressant än tidigare.Här testar vi sex heta alternativ för dig som föredrar den mer diskreta lösningen och rörelsefriheten de helt trådlösa in ear-hörlurarna erbjuder.

Airpods Pro: Aktiv brusreducering för Iphone-användaren

Populära trådlösa hörlurar med bra passform, komfort – och noise cancelling

Betyg 5 av 5 Omdöme Apple tar sin toksuccé Airpods och förbättrar komfort, passform och ljudkvalitet, samtidigt som man lägger till aktiv brusreducering och ett transparent läge. Även om ljudkvaliteten hade kunnat vara ännu lite bättre för denna prislapp är det här inget annat än ett givet val för Iphone-användaren. Positivt Lysande passform och komfort.

Kompakt, trådlöst laddningsskal.

Bra aktiv brusreducering. Negativt Ljudet bara godkänt sett till prislappen.

Batteritiden inte bäst i klassen.

November 2019IPX4Bluetooth 5.0.

Läs hela Macworlds test av Airpods Pro

Huawei Freebuds 3: Välljudande och snygga, trådlösa nc-hörlurar

Brusreducering som kan justeras steglöst i en app

Betyg 3 av 5 Omdöme Avancerade hörlurar och visst är potentialen där, men det känns som om Huawei stressat fram lanseringen utan att ha alla bitar på plats. Framför allt när det gäller den aktiva brusreduceringen och begränsningen i form av att enbart kunna styra två funktioner direkt på hörlurarna vilket innebär att du hela tiden kommer behöva mobilen för övriga uppgifter. Positivt Riktigt bra ljud.

Snygg design, smidigt format.

Potentiellt bra aktiv brusreducering. Negativt Begränsat med uppspelningsfunktioner.

Brusreduceringens emellanåt märkliga/kompenserande uppträdande.

December 2019Bluetooth 5.1IPX44 timmar (+ 16 timmar)

Läs hela vårt test av Huawei Freebuds 3

Samsung Buds Live: True wireless-hörlurar med udda design

Hörlurar med aktiv brusreducering

Betyg 2 av 5 Omdöme En udda design, liksom några på pappret spännande funktioner, resulterar sammanfattningsvis i en axelryckning. Tveksam passform och touchytor som du oavsiktligt kommer åt varje gång du måste rätta hörlurarnas läge, är riktigt irriterande. Visst kan du kan stänga av funktionen helt, men det ska väl ändå inte behövas? Och ett suveränt samtalsljud trumfar näppeligen ett knappt godkänt uppspelningsljud samt en medioker brusreducering. Med tanke på den relativt höga prislappen blir betyget således knappt godkänt. Positivt Lätt konstruktion.

Klart och tydligt samtalsljud.

Användarvänlig app. Negativt Touchkontrollerna.

Uppspelningsljudet imponerar inte.

Passform.

Medioker aktiv brusreducering.

September 2020IPX2Bluetooth 5.06 timmar (NC på, 8 NC av) + två laddning via laddningsdosan

Läs hela vårt test av Buds Live

Sennheiser Momentum True Wireless 2: Magiskt ljud i snygg förpackning

Aktiv brusreducering och en kraftigt förbättrad batteritid

Betyg 4 av 5 Omdöme Men denna uppföljare vidareutvecklar Sennheiser en redan bra produkt till nästintill perfektion. Ljudet är en ren kärleksförklaring och batteritiden är radikalt förbättrad. En aktiv brusreducering är även det givetvis en välkommen nyhet även om vi inte kan bedöma den rättvist i dagsläget. Priset är relativt högt men Momentum TW 2 känns som helhet ändå prisvärda. Positivt Ljudet, även vid samtal

Batteritid

Smidig app med steglös equalizer Negativt Blodig prislapp

ANC ej reglerbar

Maj 2020Upp till 7 timmar + 28 timmar (laddningsdosa)Bluetooth 5.1

L äs hela testet av Sennheiser Momentum 2

Sony WF-1000XM3: True wireless med ruskigt effektiv brusreducering

En av de allra bästa tillverkarna när det gäller brusreducering

Betyg 5 av 5 Omdöme Utan tvekan det bästa du lägga pengarna på inom kategorin i dagsläget, även om vi verkligen saknar möjligheten att kunna justera volymen med touchkontrollerna på hörlurarna. Positivt Effektiv brusreducering.

Bra app med massor av inställningsmöjligheter.

Riktigt bra ljud. Negativt Platsskrävande laddningsdosa.

Känsliga mot vindbrus.

Otymplig laddningsdosa.

augusti 2019True wireless-hörlurar med aktiv brusreducering6 mm, dome-typBluetooth 5.0 (AAC och SBC-stöd)Upp till 6 + 18 timmar med aktiv NC

Läs hela testet av Sony WF-1000XM3

Sony WF-SP800N – vädertåliga nc-hörlurar

Kompetenta trådlösa hörlurar ger både brusreducering och väderbeständighet.

Betyg 4 av 5 Omdöme Precis som kronjuvelen1000XM3 vunnit de kräsna resenärernas hjärtan har Sony här med WF-SP800 stora möjligheter att även attrahera den mer aktiva användaren, som värdesätter batteriprestanda, funktionalitet och väderbeständighet framför en fullkomlig brusreducering och briljant uppspelningskvalitet. Vill du ha det bästa av bägge världar införskaffar du båda två. Positivt Bra ljud, godkänd brusreducering

Användarvänliga touchkontroller

Suverän app med flertalet inställningsmöjligheter

IP55-klassad Negativt Samma pris som för 1000XM3 som har bättre ljudprestanda och effektivare brusreducering

Eko uppträder vid hand

september 2020IP559 timmar (NC på, 13 NC av) + en laddning timmar via laddningsdosan

Läs hela vårt test av Sony WF-SP800N