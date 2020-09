Nu har streamingtjänsten Disney Plus äntligen lanserats i Sverige! Vi listar knepen som tar ditt streamande till nästa nivå.

Läs också: Här är filmer och serier vi ser fram emot på Disney Plus

Ta del av extramaterial

Visste du att Disney Plus innehåller massor av exklusivt material som tidigare varit reserverat för de som ägt dvd-skivor eller specialutgåvor? Välj en film eller serie och klicka dig vidare till Extramaterial. Här kan vi hitta borttagna scener, intervjuer med skådespelarna, och mycket mer!

Stäng av autospelande videoklipp

Precis som till exempel Netflix har Disney Plus integrerat autospelande videoklipp i sitt gränssnitt. Om du hellre vill slippa det här går det också att stänga av. Klicka på din avatar, Ändra profiler, välj din profil och stäng av Autospelning.

Ladda ner i rätt upplösning

Vill du ladda ner en hel serie, men har lite snålt med utrymme på din surfplatta eller mobil? Eller vill du kanske se din favoritfilm på flyget i högsta möjliga kvalitet? Du kan själv ställa in vilken kvalitet du vill ladda ner material offline i, beroende vad som passar dina ändamål bäst. Under Appinställningar kan du ställa in exakt i vilken upplösning som ska gälla, samt om du vill kunna ladda ner material även när du inte har tillgång till wifi.

Barnanpassa kontot

Disney är generösa nog att erbjuda upp till 10 enheter att använda samma konto, vilket gör det perfekt för familjer där alla medlemmar vill ta del av tjänsten. Om en av er tillhör den yngre generationen kanske en profil med anpassat material och gränssnitt är att föredra? När du skapar ett nytt konto till barnet i fråga, klicka i att det är en barnprofil, för att möjliggöra en mer barnanpassad upplevelse.

Lägg till i Min lista

Hur många gånger har man inte tänkt ”den där filmen vill jag se någon gång”, bara för att det sedan ska vara som bortblåst när man väl sitter redo i soffan för fredagsmyset? Lägg till filmer och serier i din lista för att hitta dem igen när det är dags! Klicka på det lilla pluset bredvid titeln i fråga så läggs den till i spellistan.

Letar du efter filmer och serier att lägga till i din lista? Här listar vi alla filmer och serier du kan streama just nu på Disney Plus!

Se Simpsons i originalformat

Disney Plus har samtliga Simpsons-säsonger i sitt bibliotek och det här inkluderar även de riktigt tidiga avsnitten från 1989. Under den här tiden sändes tv-programmen i ett mer kvadratiskt så kallat 4:3-format. Idag beskärs materialet automatiskt för att anpassas för våra moderna, widescreen-skärmar för att vi ska slippa svarta kanter längs sidorna – men visste du att du kan välja att se Simpson i sitt ursprungliga format? Klicka på Mer info när du är inne på seriens sida och klicka på reglaget bredvid Anpassat bildformat för att se i 4:3-format istället.

Läs även: Alla filmer och serier du kan se på Disney Plus