Idag lanserades Disney Plus med buller och bång, men om du inte kan se dig mätt på filmer och tv-serier kan vi meddela att CBS All Access kommer lanseras i Sverige och övriga nordiska länder någon gång under första halvåret 2021.

Enligt ett pressmeddelande från Viacom CBS kommer videotjänsten att byta namn till Paramount Plus i samband med den internationella lanseringen.

Förutom filmer från Paramount erbjuds tv-serier från kanaler som CBS, BET och MTV. Det stora dragplåstret blir en lång rad Star Trek-serier, men det blir även tal om ett antal originalproduktioner.

Redan nu används namnet Paramount Plus för ett Play-bibliotek som bland annat erbjuds i Comhem Play Plus, så det återstår att se hur det ska lösas.

Hur mycket som nya Paramount Plus kommer kosta återstår att se, men den billigaste varianten av CBS All Access kostar i dagsläget 5,99 dollar per månad.