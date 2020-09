I samband med sitt senaste Playstation 5-event meddelade Sony att uppföljaren till publik- och kritikersuccén God of War, God of War: Ragnarök, kommer att släppas under 2021.

Än så länge har inte mer än en teaser-trailer släppts för spelet som i vilket fall bekräftar att spelet fortsätter spåret med nordisk mytologi som etablerades i föregångaren och att huvudkaraktären Kratos återvänder.

För utvecklingen står SIE Santa Monica Studio, som även ligger bakom förra spelet.

God of War: Ragnarök är det totalt nionde spelet i God of War-serien och kommer släppas exklusivt till Playstation 5.

