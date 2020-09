Sony har nu visat upp sin nya mobil Sony Xperia 5 II, en kompakt mobil med 5g.

Mobilen har en snabb kamera som använder teknik från Sonys Alpha-kameror med ögon-autofokus i realtid för både människor och djur med seriebildstagning på 20 bilder per sekund och AF/AE-beräkningar på 60 gånger per sekund. Smartphonen ska också vara den första i världen med 4k hdr 120fps slow-motion-inspelning som kan spela in i upp till fem gånger slow-motion med 24 bilder per sekund.

Läs även: Test av alla de senaste flaggskeppsmobilerna

Mobilens skärm är en full hd plus hdr oled med bildformatet 21:9, 120hz uppdateringsfrekvens och 240Hz-rörelseuppdatering för precisa kontroller vid spelande. Det går också att koppla en Dualshock 4-spelkontroll till mobilen via bluetooth.

Inuti Sony Xperia 5 II sitter en Qualcomm Snapdragon 865 5g-processor och batteriet på 4000maAh har en snabbladdning som kan ladda upp till 50 procent på 30 minuter. Mobilen är även vattenålig enligt IP65/68-certifiering och skyddas av Corning Gorilla Glass 6 på båda sidorna. Telefonen är 68mm bred och 8mm djup.

Sony Xperia 5 II kommer i färgerna svart, blå och grå och släpps den 20 oktober. Rekommenderat cirkapris ligger på 8990 kronor.