Efter lanseringen av sitt senaste fristående vr-headset, Oculus Quest 2, på onsdagen släppte Facebook en smärre bomb: Oculus rör sig bort från vr-headset endast för pc.

Företaget som introducerade det ursprungliga Oculus Rift-headsetet 2016, som förlitade sig på datorns inbyggda cpu för rendering, kommenterar i ett blogginlägg att det "inte kommer att driva pc-hårdvara" längre och att försäljningen av Rift S upphör 2021. Oculus sa även att man planerar att fasa ut den ursprungliga Oculus Quest-enheten som släpptes förra året.

Med detta sagt går Rift-plattformen inte någonstans för tillfället; den kommer att "fortsätta växa samtidigt som den erbjuder avancerade pc vr-upplevelser som Lone Echo II och Medal of Honor: Above and Beyond långt in i framtiden."

Oculus har utannonserat flera spel som kommer till Quest 2-plattformen, inklusive multiplayer-versioner av Beat Saber; Population One, ett vr-battle royale-spel och Jurassic World: Aftermath, plus vr-specifika versioner av Assassin's Creed och Splinter Cell.

IDG News