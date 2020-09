Årets största e-sportevent är endast en vecka bort. Vanligtvis brukar League of Legends världsmästerskap ha de högsta tittarsiffrorna. Detta år riktas möjligtvis ännu fler blickar mot moba-spelet då övriga e-sportspel har valt att skjuta upp sina LAN-turneringar.

Nyligen gjordes lottningen till de fyra olika grupperna, som ni kan se på bilden ovan. De svenska spelare som tagit sig till mästerskapet i Shanghai är Martin "Rekkles" Larsson i Fnatic, samt Finn "Finn" Wiestål och Emil "Larssen" Larsson som båda spelar i Rogue.

Not just an esport. The future of sport. #Worlds2020 is our time to Take Over. pic.twitter.com/GHZ29MVnpO