Microsoft har just köpt Zenimax Media, moderföretaget till Bethesda Softworks. Microsoft har just köpt Doom, Fallout, Elder Scrolls, Wolfenstein och Quake. Och man har alltså gjort det två månader innan nästa generations spelkonsoler släpps på marknaden. Vilken stjärnsmäll!

Playstation 5 mot Xbox Series X. Eller? Inte ens när spelkonsolerna först utannonserades har jag trott att vi får se inledningen på ett nytt, renodlat konsolkrig år 2020. För mig har det hela tiden varit tydligt att det istället är två olika filosofier kring spelande som kommer att rusa rätt in i varandra.

Lite bakgrund: Den nuvarande generationens konsolkrig vann Sony med dunder och brak. Det var aldrig ens nära. Varför? Spelen, så klart. På Xbox One fanns inte God of War, The Last of Us, Bloodborne, Uncharted, Horizon: Zero Dawn. Det spelade liksom ingen roll att Xbox One hade kraftfullare hårdvara – det svaga utbudet av exklusiva speltitlar gjorde att man lika gärna kunde skaffa sig en bra gaming-pc.

Sedan kom, passande nog för Microsoft, spelstreamingtjänsterna och abonnemangen in i matchen. Företaget har satsat hårt på sin molnbaserade tjänst Xcloud, som låter oss strömma spel till våra Android-mobiler. Dessutom har Game Pass Ultimate lanserats, som bakar ihop Game Pass-prenumerationer för såväl pc som konsol i ett enda super-erbjudande. Du kan till och med hyra nästa generations Xbox för en månadskostnad hos Elgiganten via Sverigeaktuella Xbox All Access.

Kort sagt: Microsoft struntar i hur du spelar – så länge du spelar deras spel och köper deras abonnemang. Uppköpet av Bethesda understryker bara detta faktum. Utgivaren har en lång tradition av att mejsla fram dunderhitar först och främst till pc-publiken. Ingen kan säga att Elder Scrolls, Doom eller Fallout gör sig bäst på konsol. Framtida speltitlar kommer även att anpassas för just Game Pass-utgivning, och kunna avnjutas oavsett format. Klart att de fortfarande vill sälja så många Xbox som möjligt, men tittar vi på hela bilden känns frågan inte lika avgörande viktig längre. Och nu får de även ett gäng framtida hyperviktiga "exclusives" att lägga i högen.

Sony, å andra sidan, kommer att fortsätta pumpa ut fantastiska exklusiva spel till Playstation 5. Det är ju tack vare dessa man fått sitt övertag. Här finns också en streamingtjänst, Playstation Now, som låter oss spela konsolspel på pc. Men likväl är Playstation först och främst en fanbärande spelkonsol, medan Xbox Series X mer och mer börjar framstå som ett komplement i Microsofts spelsatsning. Nu har man i stället säkrat upp med en av världens mest välrenommerade spelutgivare.

Så därför tror jag inte att nästa spelkrig primärt kommer att handla själva konsolerna. Det kommer att handla om hur vi spelar. Microsoft går all-in på en heltäckande lösning som kan tillfredsställa såväl konsol- som pc-spelare. Även om Sony också visar dessa tendenser gör man det inte med samma frenesi som sin amerikanska konkurrent. Jag skulle inte bli förvånad om Sony säljer fler enheter även kommande generation.

Hajpen inför det kommande spelkriget gick just in i overdrive. Tradition möter innovation, och just nu känns det stört omöjligt att förutspå hur det hela slutar.