Blizzcon kommer tillbaka redan i februari nästa år, men eftersom ingen litar på att pandemin kommer vara under kontroll innan dess har Blizzard valt ett onlineformat och döper om mässan till Blizzconline.

Den digitala mässan hålls 19–20 februari 2021 och kommer utöver spelnyheter och esport bland annat ha ett ”community showcase” där fans kan visa upp sina skapelser – cosplaykostymer, fanart och annat. I det ingår också någon form av tävling.

Blizzard säger att mycket planering återstår och att det kommer dröja en tid innan företaget kan avslöja fler detaljer om mässan.

