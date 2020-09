Förhandsbokningarna för Microsofts kommande konsoler Xbox Series X och Xbox Series S har nu öppnat. I och med detta introduceras också Xbox All Access i Sverige, en abonnemangsform som ger dig en av konsolerna samt Xbox Game Pass Ultimate till en fast månadskostnad. Abonnemanget i sig sträcker sig över 24 månader och du behåller självklart konsolen efteråt, precis som med dagens mobilabonnemang.

Xbox Game Pass Ultimate, medlemskapet som ingår med Xbox All Access, ger dig följande:

Xbox Game Pass för Xbox-konsoler och pc (i vanliga fall två separata tjänster). Game Pass är Microsofts Netflix-liknande tjänst med hundratals nedladdningsbara titlar. Alla spel från Xbox Game Studios finns här från dag ett och tjänsten erbjuder även ett stort utbud av tredjepartsspel.

Molnströmning av Game Pass-spel. Tjänsten gick tidigare under projektnamnet Xcloud men är numera en del av Xbox Game Pass Ultimate. För tillfället kan du enbart strömma titlarna till mobiler och surfplattor som kör Android.

Xbox Live Gold för att spela flerspelarspel online.

EA Play. Electronic Arts egen Game Pass-liknande tjänst med spel som Fifa, NHL, Need For Speed etc.

För närvarande är det enbart elektronikkedjan Elgiganten som säljer Xbox All Access. Köparen måste dessutom ta sig till en fysisk butik och kan således inte göra beställningen hemifrån. För ett abonnemang som inkluderar den tekniskt biffigare Xbox Series X får du ge 370 kronor per månad under två år.

Väljer du den billigare Xbox Series S blir kostnaden för konsolen och All Access-abonnemanget 284 kronor per månad under två år. Betalar du redan för ett Xbox Live- eller Xbox Game Pass-medlemskap genom ditt Microsoft-konto omvandlas detta till Game Pass Ultimate direkt vid aktivering.

Kontant eller abonnemang?

De rekommenderade priserna för Xbox Series X och Xbox Series S är i dagsläget 5 695 kronor respektive 3 595 kronor. Detta gäller enbart konsolerna utan Xbox Live, Xbox Game Pass eller något av de andra tillgängliga tjänsterna.

En snabb kalkylering av det totala priset du får betala för Xbox All Access (som alltså inkluderar en Xbox Series X eller Xbox Series S) ger följande:

8 880 kronor för All Access-abonnemanget och en Xbox Series X. Då inkluderas Xbox Game Pass Ultimate samt allt som ingår i det medlemskapet. Väljer du att köpa allt kontant istället, inklusive Game Pass Ultimate under två år, blir det totala beloppet 8 935 kronor (5 595 kronor för konsol och 3 240 kronor för Xbox Game Pass Ultimate).

6 816 kronor för All Access, inklusive en Xbox Series S och Xbox Game Pass Ultimate. Vill du köpa detta kontant och utan abonnemang blir totalpriset 6 835 kronor (3 595 kronor för konsol och 3 240 kronor för Xbox Game Pass Ultimate i 24 månader.

Givetvis finns det andra faktorer att beakta innan du bestämmer dig för köp. Kommer du att använda alla de inkluderande tjänsterna under två år? Ett vanligt Xbox Game Pass-medlemskap för antingen Xbox eller PC kostar 99 kronor per månad, men då ingår inte tillgång strömning av spel via molnet. Spelar du aldrig online? Då kanske det inkluderade Xbox Live Gold inte spelar någon roll för just dina uträkningar.

Artikeln uppdateras när vi har mer information.