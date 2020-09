Under 2018 släppte spelutvecklaren Innersloth Among Us. Ett spel som går ut på att en grupp spelare ska samarbete samtidigt som en av dem egentligen är en förrädare.

Spelet fick inledningsvis ett blygsamt mottagande men har i år blivit en jättesuccé i samband med att det blivit ett väldigt populärt spel på tjänster som Twitch.

I augusti sa Innersloth att uppföljaren Among Us 2 var på gång, men på grund av den enorma framgången med Among Us meddelar nu utvecklaren att de valt att skrota uppföljaren, rapporterar Engadget.

Innersloth kommer istället att fokusera allt sitt arbete på att förbättra det första Among Us. Detta innebär att allt innehåll som var planerat till uppföljaren kommer släppas till det existerande spelet.

