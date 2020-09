Förra veckan köpte Microsoft Zenimax Media, ägare av bland annat spelutgivaren Bethesda Softworks som sitter på stora spelserier som The Elder Scrolls och Fallout. Nu har Bethesdas grundare, Christopher Weaver, sagt vad han tror köpet innebär för framtiden i en intervju med Inverse.

Christopher Weaver lämnade Bethesda Softworks 2002 och ägde 33 procent av företaget under 2007. Idag säger han att han äger en struntsumma av företaget men är fortsatt intresserad av utvecklarens framtid. Under 2002 var The Elder Scrolls III: Morrowind därtill ett exklusivt spel för Microsoft och Christopher Weaver säger att de vid tillfället hade ett utmärkt samarbete.

Enligt Weaver är fördelen med affären för Bethesdas del att de nu kan koncentrera sin utveckling på enbart mjukvara för Microsofts produkter. Gällande utvecklingen av framtida spel som "The Elder Scrolls VI" och "Starfield" tror han Microsoft kommer låta Bethesda fortsätta vara Bethesda samtidigt som han säger att "Jag har aldrig träffat en chef som inte vill försöka öka försäljningen".

Han tror också att priset på cirka 66 miljarder kronor var rimligt för Zenimax Media och att Microsofts mål med Bethesda är att återskapa vad företaget tidigare gjorde med Bungie och Halo som släpptes till för den första Xboxen. Christopher Weaver konstaterar också att "det Microsoft äger kan Sony inte få" och antyder att konsolexklusivitet är att räkna med i framtiden.

Läs också: "Microsoft delar ut årets stjärnsmäll i spelvärlden"