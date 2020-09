Hur redigerar man egentligen sina Tiktoks? Redigering som sker direkt i appen fungerar inte på samma sätt som traditionell videoredigering där du filmar först och redigerar efteråt när du har allt material. I Tiktok går redigeringsprocessen och filmningen hand i hand och sker överlappande med varandra.

Du kan självklart filma och redigera din Tiktok i ett externt program och sedan ladda upp den fullständiga produkten i appen, men Tiktok erbjuder en mängd effekter och funktioner som är mer än tillräckliga för dig som vill börja skapa kvalitativt innehåll. En annan fördel med Tiktoks inbyggda redigeringsverktyg är att de är anpassade för appen och passar in med resten av innehållet som publiceras.

Din Tiktok-video kan vara mellan 15-60 sekunder, varken mer eller mindre. Du kan filma den i ett svep eller i olika sekvenser, beroende på vilken sorts video du vill göra. Här kommer vi gå igenom steg för steg hur du filmar och redigerar en Tiktokvideo i appen.

Spela in direkt i appen



Steg 1. Hur du spelar in

För att börja filma klickar du på den röda cirkeln i mitten längst ned en gång eller genom att hålla in knappen. Du kan sedan pausa genom att släppa knappen alternativt klicka på den en gång till. Du startar filmningen av nästa klipp på samma sätt.



Steg 2. Sätt timer

Du kan ställa in en timer som börjar filma dig automatiskt efter ett visst antal sekunder. Du ställer in hur länge den ska filma dig och sedan avslutas inspelningen av det klippet automatiskt efter den tiden. På så sätt kan du skapa video av så många klipp du vill och får plats med under 15-60 sekunder utan att hålla i telefonen.

Om du vill spela in en video som innehåller klipp från olika tidpunkter, till exempel olika dagar eller med månaders mellanrum, kan du spara en ofärdig Tiktokvideo som ett utkast och fortsätta filma när du vill vid ett senare tillfälle.

Om du tänker filma hela videon i ett svep kan du gå vidare till nästa avsnitt där du redigerar den slutgiltiga produkten.

Steg 3. Musik

Om du vill ha musik i bakgrunden på en video (om du till exempel vill läppsynka till en låt eller göra en dansvideo) klickar på Sounds (i mitten högst upp, se första bilden) för att få upp ett sökfält där du kan söka efter den låt du vill använda. Den kommer sedan att spela när du håller in knappen för att spela in, och pausa där du slutar spela in. Du kan även lägga på en låt i efterhand i efterproduktionen.

Steg 4. Effekter och greenscreen

Du kan lägga till effekter både innan och efter din video är inspelad, men vissa effekter är bara tillgängliga medan du spelar in videon och inte efteråt. Ett exempel på detta är den populära effekten greenscreen. Den tillåter dig att ladda upp en bakgrund från ditt eget fotobibliotek eller annan bild/video du laddat ned. Du hittar effekterna nere i det vänstra hörnet.





Redigera din inspelade video

Steg 1. Justera längd

Om din video inte blev den längd som du tänkt dig kan du klicka på Adjust för att korrigera längden. Du kan även ändra ordningen på dina klipp om de skulle hamnat fel under filmningen. Det gör du genom att klicka och hålla in på det klipp du vill flytta och dra det till den plats du önskar.

Steg 2. Musik

Du kan som vi nämnde tidigare lägga på musik på klippet efter att du filmat klart. Det gör du genom att klicka på ikonen som ser ut som en not, där det står Sounds nere i vänstra hörnet. Du får då upp ett sökfält där du kan söka efter låtar precis som när du väljer musik innan du spelar in. När du lagt till musik kan du även justera volymen, i menyn som syns till höger, när du klickar på ikonen Sounds.

Steg 3. Effekter

Det finns en uppsjö av olika effekter som du kan använda för olika syften i appen. Det finns rösteffekter, visuella effekter, filter och för att nämna några. Rösteffekter hittar du högt upp i det högra hörnet. Det finns alternativ som gör allt från att göra din röst ljusare till att lägga på ett eko och mycket mer.

Visuella effekter kan vara att lägga på glitter, vågor, blommor i bakgrunden eller liknande för att göra klippet med intressant.

Filter kan du välja på liknande sätt som i andra appar där kontrast, färger och ljus ändras. Du kan välja det filter du tycker passar bäst för dig och din video.

Steg 4. Text

Genom att klicka på text-ikonen (se bilden ovan) får du upp textredigering där du direkt kan skriva in text, välja typsnitt, färg och så vidare. När du är färdig klickar du på Done och kan sedan ändra storlek, rotera och dra texten till den plats du vill att den ska synas på skärmen.

Genom att klicka på texten igen kan du välja att redigera den igen (Edit), eller bestämma hur länge texten ska synas samt när den ska dyka upp i videon (Set duration). Där drar du den röda rektangeln till att täcka den bit i videon du vill att texten ska synas. Du kan lägga till så många textrutor du vill och göra samma sak med varje individuell text.

Steg 5. Överångar mellan klippen

Under Effekter finns en flik som heter Transitions. Denna effekt innebär att du lägger till övergångar mellan klippen, det vill säga en visuell effekt vid ett skifte mellan två olika klipp.

Steg 6. Publicera

När du är redo att publicera din video klickar du på Next nere i högra hörnet. Då får du fram en mängd inställningar du kan justera innan du lägger ut videon. Du kan lägga till en beskrivning av vad videon innehåller eller skriva en tilltalande titel. Där kan du även inkludera hashtags. Du kan lägga till en länk, bestämma om videon ska kunna ses av alla eller om den ska vara privat, om du vill tillåta kommentarer och om andra ska kunna använda din video i sin Tiktok.

När du har gått igenom inställningarna och är nöjd klickar du på Post och publicerar din Tiktok.