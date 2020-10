Trots att Sony är i full färd med att lansera Playstation 5 planerar de att fortsätta stödja Playstation 4 ett tag till. Spider-Man: Miles Morales och Horizon: Forbidden West är två titlar som även ska lanseras på Sonys nuvarande trotjänare. Och med sina sju år på marknaden är utbudet av toppspel enormt.

Är du Plus-medlem sedan ett par år tillbaka har du säkert också ett stort bibliotek av spel. Ett problem är dock utrymmet på den interna hårddisken, som fylls upp rätt snabbt. Särskilt om det rör sig om nyare spel vars installationsstorlekar överstiger 100 gigabyte. Red Dead Redemption 2 och Call of Duty: Modern Warfare är två bra exempel. Den allra enklaste lösningen för att få plats med så många spel som möjligt är att plugga in en extern hårddisk i din konsol.

Har du första modellen av Playstation 4 kan du bara koppla in hårddisken via usb-portarna på konsolens framsida.

För denna guide har vi använt oss av en officiell Game Drive på 2 terabyte från Seagate. Enligt produktbeskrivningen kan hårddisken hålla ungefär 50 spel. Vi fick plats med 44 stycken, men allt beror förstås på vilka spel du äger då storleken för varje titel varierar.

Extern vs intern

Det bör dock sägas att det även går alldeles utmärkt att byta ut den interna hårddisken med. Processen är dock bökigare än att bara sätta in en extern. Fördelarna med det förstnämnda är att du kan påverka hur snabbt konsolens operativsystem agerar. Väljer du en extern kan du å andra sidan ta med dina digitala spel hem till en vän, logga in med ditt konto och sedan spela. Dessutom brukar spel som är installerade på en extern hårddisk ladda snabbare överlag.

Playstation 4 Pro har en usb-ingång på baksidan av konsolen, vilket gör den externa hårddisken något diskretare. Funktionsmässigt finns det dock ingen skillnad.

Vi gjorde ett jämförande test med några av de senaste storspelen, nämligen The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima och Marvel’s Avengers. Resultatet visade att den externa hårddisken laddade spelen mellan 10-20 sekunder snabbare. Detta då med den officiella, externa hårddisken från Seagate, men det går även bra med andra märken.

En annan fördel med att ha dina Playstation 4-spel på en extern hårddisk är att de då blir redo att spelas på den kommande Playstation 5, via konsolens bakåtkompabilitet. Funktionen har bekräftats av Sony och vi kommer så småningom att uppdatera denna guide när konsolen väl lanserats.

Så använder du en extern hårddisk på din Playstation 4

Steg 1. Välj rätt hårddisk

Se till att din externa hårddisk är av rätt typ. Sony rekommenderar minst 250 gigabyte och högst 8 terabyte i storlek, samt att den använder sig av usb 3.0 (eller senare). När du kopplar in den i din Playstation 4 kommer du först inte att märka av något.

Steg 2. Formatera om hårddisken

Nu öppnar du inställningar, går vidare till enheter och sedan usb-lagringsenheter. Där ser du att din inkopplade hårddisk åtminstone känns igen av Playstation 4. Välj då din hårddisk med X-knappen, och välj sedan formatera som utökat lagringsutrymme. Processen tar en liten stund, men när den väl är klar har du nu plats med fler spel än någonsin.

Observera att en Playstation 4-formaterad hårddisk inte fungerar som lagringsplats för andra filer än just Playstation 4-spel. Vill du använda samma hårddisk för att lagra film, musik eller andra filer måste du formatera om den igen via din dator.

Nu har vi plats för många spel, utan att behöva radera enorma Call of Duty: Modern Warfare.

Steg 3. Byt installationsplats för dina spel (valfritt)

När du genomgått steg 2 kommer alla nya spel installeras på den externa hårddisken. Helt automatiskt och utan att du behöver göra något mer. Om du har plats kvar på din interna och vill fylla ut den ännu mer är det dock enkelt fixat.

Gå bara in på konsolens inställningar, och sedan vidare till lagring. Markera den interna hårddisken (lagringsminne), och tryck på Options-knappen på din Dual Shock 4. Välj installationsplats för programmet. Här finns två val: den interna hårddisken (lagringsminne) och den externa (utökat lagringsminne).

Steg 4. Flytta spel mellan den interna och externa hårddisken (valfritt)

Om du däremot vill flytta över alla spel från din interna till din externa hårddisk är processen också enkel. Gå till inställningar, sedan vidare till lagring. Välj din interna hårddisk (lagringsminne) med X-knappen. Välj sedan program. Nu kommer lista med alla installerade spel att uppenbara sig. Tryck på X-knappen och markera sedan vilka spel du vill flytta, eller den dedikerade markera alla-knappen. Välj sedan att flytta spelen (eller programmen).

Observera att när du flyttar över spel och program mellan hårddiskar inte kan göra annat med din Playstation 4 för stunden. Flyttprocessen sköts alltså inte i bakgrunden som med andra konsoler.

Steg 5. Mata ut din externa hårddisk (valfritt)

Den enklaste metoden är att koppla ur hårddisken när konsolen är avstängd. Det finns dock ett sätt att göra en mer sedvanlig utmatning, precis som med datorer. Håll inne PS-knappen på din Dual Shock 4-kontroll i ett par sekunder. Välj sedan ljud/enheter. Här finns en rad alternativ för din handkontroll, men vi är intresserade av det näst sista alternativet (sluta använda utökat ytrymme).

Du får nu en bekräftelse på att det är säkert att koppla från den externa hårddisken. För att använda den igen kopplar du bara in hårddisken som vanligt.

Fotnot: Seagate tillhandahöll den Seagate Game Drive 2tb The Last of Us Part 2 Edition som vi använt för denna guide. Texten uppdateras när vi har testat funktionen med Playstation 5.