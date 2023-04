Har du skaffat ett abonnemang på Disney Plus, men vet inte var du ska börja titta? Många är sedan innan redan bekanta med Pixar, Marvel, Star Wars och Disneys utbud, men här listar vi några av våra favoriter som finns att se på Disney Plus.

Läs även: Bästa serierna på Disney Plus Sverige

Nog för att samtliga Star Wars- och Avengers-filmer är mer än värda en maratontittning, men här listar vi även andra filmer du måste spana in på Disney Plus!

Översikt:

Bästa filmerna på Disney Plus

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri är en amerikansk kriminaldramafilm från 2017 som handlar om Mildred Hayes (spelad av Frances McDormand), en kvinna som hyr tre reklamskyltar för att uppmärksamma sin dotters olösta våldtäkt och mord.

Handlingen utspelar sig i den lilla staden Ebbing i Missouri där Mildred Hayes anklagar polisen för att inte göra tillräckligt för att hitta mördaren. En både rolig och gripande historia med underbara rollprestationer av bland annat Frances McDormand, Woody Harrelson och Sam Rockwell.

Genre: Dramakomedi

Se Three Billboards Outside Ebbing, Missouri på Disney Plus

The Banshees of Inisherin

The Banshees of Inisherin är en tragikomisk film från 2022 som utspelar sig på en fiktiv ö utanför Irlands västkust och handlar om två livslånga vänner som hamnar i en återvändsgränd när den ena plötsligt avslutar deras relation, vilket får konsekvenser för båda.

Colm (Brendan Gleeson) bestämmer sig plötsligt en dag för att han inte längre vill vara vän med Pádraic (Colin Farrell). Pádraic ber Colm att berätta vad han gjorde fel, och Colm svarar lugnt att Pádraic inte gjorde något fel. Filmen är både rolig och sorglig.

Genre: Komedi, drama

Se The Banshees of Inisherin på Disney Plus

See how they run

Filmen utspelar sig i London 1953 när Agatha Christies pjäs The Mousetrap firar sin 100:e föreställning. En amerikansk regissör som vill göra en filmversion av pjäsen blir mördad bakom scenen. Inspektör Stoppard (Sam Rockwell) och konstapel Parker (Saoirse Ronan) får i uppdrag att lösa fallet och misstänker alla som är inblandade i pjäsen. Filmen är full av humor, spänning och överraskningar. Och vem älskar inte Sam Rockwell i…allt?

Genre: Komedi

Se See how they run på Disney Plus

The Menu

Skräckkomedi där vi får följa paret Margot (Anya Taylor-Joy) och Tyler (Nicholas Hoult) som åker till den exklusiva restaurangen Hawthorn. Resturangen ligger på en privat ö och drivs av stjärnkocken Julian Slowik (Ralph Fiennes). Tillsammans med andra gäster bjuds de på en makalös meny. Men för varje rätt som bärs in blir stämningen allt mörkare. Varför är alla egentligen där?

Genre: Skräckkomedi

Se The Menu på Disney Plus

Ensam hemma

En av de mest klassiska julfilmerna i modern tid. Historien i korthet: Dåliga föräldrar glömmer ständigt Kevin (Macaulay Culkin) på olika platser i USA när de ska ut och resa. Han måste sedan slåss för sitt liv mot två skurkar som först vill bryta sig in i familjens hem och sedan, av förståeliga skäl, utkräva hämnd på Kevin för hans Macgyver-iska dödsfällor.

Genre: Komedi

Se Ensam hemma på Disney Plus

The Martian

Matt Damon spelar en austronaut som blir strandad på Mars. Alla förutsätter att han är död och han måste hitta något sätt att komma i kontakt med kollegorna på jorden – innan han dör på riktigt. Spännande rymd-sci-fi som har fått höga betyg av såväl proffsrecensenter som soffpotatisar.

Genre: Sci-fi

Se The Martian på Disney Plus

Actionfilm från det glada 90-talet då det inte fanns några gränser inom actiongenren. John Travolta spelar FBI-agenten Sean Archer, som för att kommma åt superskurken Castor Troy (Nicolas Cage), som mördade hans son, måste anta hans identitet. Och manusförfattarna sparade inte på svamparna när de skrev hur det gick till: FBI-agenten och skurken byter ansikten med varandra. Bokstavligt talat. Allt är mycket förvirrande, men också underhållande.

Genre: Action

Se Face/Off på Disney Plus

Jojo Rabbit

En härligt unik film om en pojke i Hitler Jugend under Andra världskriget. Pojken har en fantasikompis som inte är vilken kompis som helst. Kompisen är nämligen Adolf Hitler själv. Pojkens, och fantasihitlers, liv tar en oväntad vändning när han upptäcker att hans mamma gömmer en jude i deras hem. Rolig, knäpp och berörande film som är värd minst en tittning!

Genre: Komedi, drama

Se Jojo Rabbit på Disney Plus

Natt på museet (Night at the Museum) 1-3

Den nya nattvakten (Ben Stiller) upptäcker att en förbannelse vilar över platsen som gör att alla utställningsföremål vaknar till liv på nätterna. En lättsam och barnvänlig filmserie för hela familjen med skådespelare som Ricky Gervais, Robin Williams, Owen Wilson och många fler.

Genre: Komedi

Se Natt på museet på Disney Plus

Nomadland

Tungt drama om en kvinna i 60-årsåldern som förlorar allt hon har och ger sig ut på en resa genom den amerikanska västern. Hon lever som en nomad och träffar alla typer av människor på vägen. Huvudrollsinnehavaren Frances McDormand vann en Oscar för bästa skådespelare.

Genre: Drama

Se Nomadland på Disney Plus

Unbreakable

När David Dunn (Bruce Willis) överlever en tågolycka börjar han förstå att allt inte är som det ser ut. En klassisk film från M. Night Shyamalan fylld av mystik.

Genre: Mystik, superhjälte

Se Unbreakable på Disney Plus

Prey

Med Prey görs ett nytt försök att väcka liv i Predator-serien, där i stort sett varenda film efter Arnold Schwarzeneggers medverkan på 80-90-talet floppat hårt. Den här gången utspelar sig filmen i USA på 1700-talet med Comancher-stammen i fokus. När en Predator anländer till deras marker för att jaga, både människor och djur, blir det en kamp på liv och död mellan två jaktexperter. En mycket skicklig och uppfiningsrik kvinna och en varelse med avancerad teknik från en annan värld. Kan de överleva?

Se Prey på Disney Plus

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Den senaste installationen i Doctor Strange-sagan tar dig på vindlande äventyr i Multiversumet där allt kan hända. Tillsammans med sina alierade kämpar Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) för att stoppa en helt ny motståndare.

Se In the Multiverse of Madness på Disney Plus

Lightyear

Det här är historien om hur astronauten Buzz Lightyear blev den hjälte han är och inspiration för leksaken med samma namn i Toy Story. Ett rymdäventyr där vi får följa när Lightyear och hans besättning försöker hitta hem till jorden igen efter att ha blivit fast på en fientlig planet flera miljoner ljusår bort.

Se Lightyear på Disney Plus

Natural Born Killers

Oliver Stones klassiska "Bonnie och Clyde"-inspirerade film Natural Born Killers från 1994 tåls att ses om med jämna mellanrum. Mickey (Woody Harrelson) och Mallory (Juliette Lewis) är två seriemördare som åker på en mordturné runt USA i jakt på nya offer. Varför? För att det är roligt! En mycket våldsam film, så viss försiktighet rekommenderas för känsliga tittare.

Se Natural Born Killers på Disney Plus

Piff och Puff Räddningspatrullen

Minns du Räddningspatrullen på Disneytimmen på SVT för 30 någonting år sedan? Nu är de tillbaka, men mycket har hänt sedan dess. Puff (Andy Sandberg) har genomgått en cgi-operation och är numera en 3d-karaktär. Trevlig och lättsmält komedi som driver med sig själv och Hollywoods fäbless för att göra uppföljare av gamla populära filmer och serier.

Se Piff och Puff Räddningspatrullen på Disney Plus

De senaste Alienfilmerna är kanske inga mästerverk men ack så underhållande. De första två är däremot utan tvekan en del av filmhistoriens "måste ses"-filmer. Nu kan du frossa i rymdskräck och rymdaction på Disney Plus där du hittar alla filmerna.

Alien-filmerna på Disney Plus

The Secret Life Of Walter Mitty

När Walter blir uppsagd från tidningen Life i samband med nerskärningar i tidningsbranschen bestämmer han sig för att en gång för alla leva ut sina dagdrömmar. I en världsomspännande resa på jakt efter den mystiska Sean O’Connel, som anförtrott Walter med ett fotografi som ska inkapsla meningen med livet, men som nu är spårlöst försvunnet. En stämningfull, fin film av och med Ben Stiller, med soundtrack signerat ingen mindre än José González.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 7,3

Se The Secret Life of Walter Mitty på Disney Plus här!

Moulin Rouge!

Christian flyttar till Paris för att uppleva att vara en äkta bohem, driven av kärlek och musik. Enda problemet är att han aldrig varit kär. Det hela ställs på ända när han tillsammans med sina musikervänner försöker sälja in sin musikalidé till Satine, den främsta kurtisanen på Moulin Rouge, och de båda faller pladask. Hur ska de lyckas hålla sin kärlek hemlig för den svartsjuka hertigen? En riktigt bra musikal, med massor av spännande tolkningar och medleyn av låtar vi älskar, färgsprakande danser och såklart en riktigt bra kärlekshistoria i grunden

Se Moulin Rouge! på Disney Plus här!

Själen (Soul)

Senaste animerade Pixar-filmen! Här får vi följa musikläraren Joe som spelar piano på sin fritid. När han en dag får chans att spela för en riktig megastjärna råkar han ut för en olycka. I sin kamp för att komma tillbaka till livet träffar han en annan själ som vill allt annat än ned på jorden. En riktigt berörande film om meningen med livet, passion och såklart musik.

Genre: Animerat

Se Själen på Disney Plus här

Free Solo

En riktig nagelbitare till dokumentär! Alex har bestämt sig för att klättra upp för en av världens mest ökända bergsväggar: El Capitan i nationalparken Yosemite. Här får vi följa med under alla förberedelser, höra från hans nära och kära och såklart slutligen se hur Alex beger sig upp för väggen.

Genre: Dokumentär

Se Free Solo på Disney Plus här!

Hamilton

Succémusikalen Hamilton finns nu att streama på Disney Plus för oss som inte hade vägarna förbi New York när den sattes upp på Broadway. Här ser vi Lin-Manuel Miranda iklä sig karaktären som en av USA:s grundare, Alexander Hamilton. En musikal utöver det vanliga som lyckas inkludera en salig blandning musikgenrer, som alla känns nya på musikalscenen.

Genre: Musikal

Se Hamilton på Disney Plus

Big Hero 6

Big Hero 6.

Hiro Hamada är en 14-årig kille som bor i San Fransokyo (San Francisco och Tokyo) och har ett stort intresse - robotar. Han bygger en robot som kan anta många olika former. Men en ondskefull person tar ut chippet som håller roboton snäll och det blir början på ett långt äventyr.

Genre: Äventyr/Animerat

Se Big Hero 6 på Disney Plus

Edward Scissorhands

En riktig klassiker från 1990 av Tim Burton med en ung Johnny Depp i huvudrollen. Här spelar han en man som blivit framtagen på artificiell väg, men något gick fel och han har nu, som titeln antyder, långa sax-blad som händer. Han lever ett ensamt liv, men träffar en kvinna som visar honom mer i livet. Det här är en måste-se-film om du vill kalla dig cineast.

Genre: Drama/komedi

Se Edward Scissorhands på Disney Plus

Pirates Of The Caribbean (1-5)

Till alla piratfantasters glädje finns alla Pirates Of The Caribbean-filmerna att se på Disney Plus. Följ Johnny Depp som den smått galne piraten Jack Sparrow på sina äventyr bland spöken, skattkistor och rom. Massor av rom. Allt som är roligt med pirater finns i dessa filmer. Dessutom dyker en viss Stellan Skarsgård upp också…

Genre: Drama/komedi

Betyg IMDB: 8,0 (Svarta Pärlans förbannelse)

Se Pirates Of The Caribbean på Disney Plus här:

Fler topplistor streaming: