Cyberpunk 2077, det hajpade nya spelet från polska CD Projekt Red som flera gånger har försenats, har nått golden master-status. Utvecklarna meddelade nyheten på Twitter och det innebär att någon ytterligare försening inte blir nödvändig.

Spelet, som bland annat har har en 3d-version av Keanu Reeves, skulle först släppas i våras men redan i januari sköt CD Projekt Red på lanseringsdatumet. Efter flera justeringar har lanseringen nu spikats till 19 november.

Golden master-status är en kvarleva från tiden då spelutvecklare behövde skicka en version till fabriken där den trycktes på cd/dvd. Fenomenet finns fortfarande kvar på konsolsidan, där många spel numera får en nedladdningsbar uppdatering som måste hämtas vilket kan ta många timmar för de som inte har vrålsnabbt internet.

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀



See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp