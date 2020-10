Google har inlett ett samarbete med döva och hörselskadade för att skapa livetranskriberingar på Android. Transkriberingarna kan göra om ord som talas till text men kan också känna igen en rad olika ljud utöver det.

Detta gör att användaren kan få pushnotifikationer som skriver ut tio olika slags ljud som pågår och som den annars kanske riskerar att missa.

De tio ljuden är: brandlarm, sirener, skrik, barnljud, dörrklockor, knackningar, hundskall, hushållsapparater som piper, vatten som rinner och fasta telefoner som ringer.

De nya ljudnotifikationerna finns i dagsläget på Pixel-mobiler och utvalda Android-mobiler. Det går också att få tillgång till funktionen genom att ladda ner Googles Transkriberings-app. Ljudnotifikationerna fungerar även via Wear OS.

