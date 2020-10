Gmail Go är en mer lättviktig version av Googles Gmail-app som bland annat saknar Meet och en del andra funktioner. Den utvecklades för att passa enklare telefoner med Go-versionen av Android, men nu rapporterar 9 to 5 Google att den har släppts för alla som har tillgång till Play-butiken.

Gränssnittet i appen är sig likt från den vanliga med undantag från avsaknaden av flikar för Mail och Meet, men grafiken är lite enklare och den saknar till exempel lager och skuggor. Sökfältet omgärdas av en tunn grå linje istället för att vara fyllt med ljusgrått. Animationer är också enklare och har begränsad uppdateringsfrekvens.

Google har tidigare öppnat flera andra Go-appar för alla användare, bland annat Google Maps Go och Google Go. Assistant Go och Youtube Go är fortfarande begränsade till telefoner med Android Go.