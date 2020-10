Disney Plus har precis öppnat upp för svenska tittare, men det finns redan ett gäng bra tv-serier du inte får missa att se. Här hittar du våra favoriter.

The Mandalorian

Självklart kan vi inte ha en lista över bästa serierna på Disney Plus utan att inkludera deras största succé: The Mandalorian. I denna spinoff-serie på Star Wars får vi följa den så kallade Mando, som försörjer sig på att leta upp diverse förrymda brottslingar. Men allt vänds upp och ned den dag får han i uppdrag att ta med sig en grön liten varelse som går under namnet The Child (som senare blivit känd som Baby Yoda i folkmun) till vad som verkar vara anhängare till det numera fallna Imperiet.

I skrivande stund finns de första avsnitten från första säsongen att se på svenska Disney Plus. Ett nytt avsnitt släpps varje vecka fram till premiären av nya säsongen den 30 oktober.

Genre: Äventyr

Betyg IMDB: 8,7

Vår underliga planet (One Strange Rock)

Ingen har väl så bra perspektiv på vårt liv här på jorden som astronauter, som faktiskt sett det hela uppifrån. Hör astronauter när de berättar om sina upplevelser och fantastiska, overkligt avancerade fenomen som sker runtomkring oss utan vår vetskap. Alltihop illustrerat med National Geographics fantastiska bilder. Programledare är ingen mindre än Will Smith.

Genre: Dokumentär

Betyg IMDB: 8,8

The Simpsons

Nu kan du streama samtliga säsonger av kultförklarade serien The Simpsons på Disney Plus! Följ med Homer, Bart, Lisa, Marge, Maggie och Snowball i sin minst sagt udda tillvaro i Springfield.

Genre: Komedi, tecknat

Betyg IMDB: 8,7

Star Wars: The Clone Wars

Även om Mandalorian är den Disney Plus-exklusiva Star Wars-serie som fått mest uppmärksamhet, har Disney under sommaren även hunnit återuppväcka en annan populär spinoff i universumet. I animerade Clone Wars får vi följa Obi-Wan, Anakin och Ahsoka Tano på äventyr i galaxen. Serien utspelar sig mellan episod II och III. Första avsnitten av senaste säsongen finns tillgängliga för svenska tittare.

Genre: Äventyr, animerat

Betyg IMDB: 8,2

Världen enligt Jeff Goldblum

Jeff Goldblum, kanske mest känd från Jurassic Park, får här fritt spelrum att nörda ner sig i diverse vitt skilda ämnen i sin alldeles egna serie. Här pratar han med entusiaster och djupdyker i fenomen som glass, tatueringar och husbilar, med en äkta nyfikenhet och sitt eget, egensinniga sätt att se på världen.

Genre: Dokumentär

Betyg IMDB: 7,8

Agent Carter

En av Marvel-serierna som kanske har den mest dedikerade fan-skaran av dem alla. I 40-talets New York får vi följa Agent Peggy Carter, som vi känner igen från Captain America-filmerna, som kämpar med sorgen av att förlorat sitt livs kärlek. Hon får i uppdrag av Howard Stark, det vill säga Tony Starks (även känd som Iron Man) pappa, att rentvå sitt namn efter att ha blivit anklagad för förräderi. Tillsammans med Edwin Jarvis ger hon sig ut på detta högst hemliga uppdrag.

Genre: Action

Betyg IMDB: 7,9

Phineas och Ferb

Vännerna Phineas och Ferb tillbringar sina dagar på sin bakgård med att knåpa ihop diverse intressanta uppfinningar. Till sin hjälp har de sin hemliga agent till husdjur, näbbdjuret Perry, som hjälper dem i kampen mot onda Dr. Doofenshmirtz. En tecknad serie som går hem i alla åldrar!

Genre: Tecknat, komedi

Betyg IMDB: 7,9

Brain Games

Ett serietips för dig som kanske saknar serier som Brainiac! Hur hjärnan fungerar är någonting av ett mysterium. I Brain Games får vi reda på vad som egentligen försiggår där inne genom spel och experiment som avslöjar de mest besynnerliga superkrafter vi besitter. I senaste säsongen är Keegan-Michael Key programledare.

Genre: Vetenskap

Betyg IMDB: 8,3

