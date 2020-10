En gimbal ger dig ett professionellt resultat. Genom att kameran är upphängd på ett fäste med tre axlar, som i vissa fall är motordrivna, får du en bildstabilisering som gör att filmsekvensen blir mjuk och följsam utan hopp och ryck, vilket ger ett professionellt resultat som dessutom går att titta på utan att bli sjösjuk.

Gestikulerande

DJI Osmo Mobile 3 är en praktisk och portabel gimbal. Med en hopfällbar design och en vikt på 405 gram är den perfekt för dig som vill filma på språng. Upphängningen frilägger mobiltelefons nedre kant, vilket möjliggör att du kan koppla in adaptrar eller laddkablar till telefonen. Du kan även styra mobilen på distans genom geststyrning. Det finns också dedikerade knappar för avtryckare och inspelning på handtaget samt en joystick-knapp som du kan använda för att styra gimbal-upphängningen. DJI Osmo Mobile 3 har en batteritid på upp till 15 timmar.

Kostar 990 kronor på Netonnet



Dolly zoom

Namnet Smooth ger oss flashbacks till MTV och 1990-talet. Smooth 4 förvandlar din mobiltelefon till en professionell filmkamera som ger dig att stadiga och jämna inspelningar oavsett situation. Ett skjutreglage på kontrollpanelen samt en avtryckare på baksidan gör att du enkelt kan växla mellan olika stabiliseringslägen och inställningar utan att behöver röra telefonen. Smooth 4 har ett kontrollhjul som kan användas för fokusföljning, manuell fokusering och mjuk zoomning. Genom att snurra på hjulet medan du filmar och samtidigt rör dig närmare eller längre från motivet kan du skapa en så kallad Dolly Zoom-effekt. Tack vare inbyggd ai-teknologi klarar Zhiyun Smooth 4 motivföljning och olika typer av time-lapse lägen.

Kostar 985 kronor hos Götaplatsens Foto



Magiskt fokus

Feiyutech G6 Plus är en smidig gimbal för mobiler, actionkameror typ Gopro och mindre kameror. Den är vad vi kallar liten, men cool. Den stöder nästan alla kameror som väger mindre än 800 gram. Feiyutech har också tagit en sida ur Apples namngivningsbok då den är utrustad med en ”magisk fokusring”. Magin åsido, den har många funktioner som skapar mängder av möjligheter. Går att ansluta genom wifi till en kompatibel mobil för att styra fotografering, videoinspelning, fokus, zoom, vitbalans med mera. Den har också 12 timmars batteritid.

Kostar 2 987 kronor på Mediamarkt



Stabil action

Har du en Rollei Steady Butler Action (betjänt-action?) undviker du skakiga filmklipp tack vare en stadig och vibrationsfri design. Den automatiska stabiliseraren arbetar över tre axlar och kan användas i fyra olika lägen. Du kan fritt justera hur kameran ska röra sig över axlarna – allt ifrån full rörelse till fullständigt lås. Utöver detta får du möjlighet att panorera 640 grader. När kameran placeras i medföljande mini-tripod kan du styra den genom tillhörande app i din smartphone. Ett inbyggt laddningsbart batteri på 4 000 mAh laddar din kamera eller mobiltelefon var som helst.

Kostar 699 kronor hos Teknikmagasinet

Wow, en wewow

Om du inte vill spendera en förmögenhet på något som du vet med dig att du bara kommer att använda ett par gånger, då kanske Wewow Fancy Gimbal är för dig. Den är liten och fyller sin funktion med ett relativt snyggt yttre. Den har inbyggt batteri samt en liten fotolampa som kan lysa upp din tillvaro. Finns i fyra färger, svart, grått, silver och rosa. Den är vatten och dammskyddad enligt ip54 och klarar telefoner upp till 8,2 centimeter. Du får också med ett 12,5 centimeter långt handtag.

Kostar 395 kronor hos CDON



Trådlös laddning

Här är en kraftfull och flexibel gimbal till din smartphone med bra utbyggnadsmöjligheter. Moza Mini-MI Gimbal tar bort kameraskakningar och oönskade vibrationer. Gimbalen har ett antal praktiska funktioner som trådlös laddning, fyra fästen för tillbehör, olika följlägen och en joystick. Moza Mini-Mi är anpassad för att användas med mobiltelefoner, väger endast 543 gram med batteri, vilket innebär att den tar inte för mycket utrymme eller vikt när du packar ner den i bagaget. Om din telefon har stöd för trådlös laddning kan du ladda den utan att ansluta kabel, så länge den sitter monterad i gimbalen. För telefoner som inte stödjer trådlös laddning finns möjlighet till laddning genom usb.

Kostar 1 190 kronor hos Scandinaivian Photo



Mobil kalibrering

Zhiyun Crane-M Gimbal Stabilizer är anpassad till att användas med kameror som actionkameror, smartphones och mindre spegelreflexkameror eller – för er som går igång på vikt – kameror som väger mellan 125-600 gram. Själva gimbalen väger 750 gram. Med hjälp av en app kan du styra den med telefonen (vilket kan bli svårt om det är telefonen som är fäst i gimbalen). Via appen går det att kalibrera och göra diverse justeringar på gimbalen samt styra funktioner som face tracking och videoläge. Batteritiden är 12 timmar.

Kostar 2 990 kronor hos Andra Shoppen

Läge för Instastory

Det här är en smidig hopfällbar gimbal med porträttläge. Moza Mini-S Essential Mobilgimbal ger dig tillgång till flera olika filmlägen såsom inception, sport samt ett läge för dig som gillar att skapa klipp för Instastory. Mozas sportläge gör för övrigt gimbalen mer responsiv för snabba tagningar, motorerna svarar snabbare och låter dig göra snabba rörelser utan att du tappar ditt motiv. Moza grejar att hantera mobiler mellan 58-88 millimeter, vilket innebär de vanligaste mobiltelefonerna.

Kostar 990 kronor hos Scandinavian Photo

Utbyggbar

Vimble C är en lätt och solid gimbal som inte kostar skjortan men som ändå har ett gäng funktioner. Anslut din telefon via Bluetooth till en Ios eller Android-lur och aktivera funktioner som tidsfördröjning, ansiktsspårning, 180° panorama och ett gäng till. Kontrollen är integrerad i handtaget vilket gör att du bara behöver en hand för sköta den. Vimble C är utrustad för att du ska kunna fästa den på exempelvis ett stativ eller en lampa. Fungerar med de flesta mobiltelefonerna.

Kostar 1 180 kronor hos Computer Salg