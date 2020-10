I morgon den 14 oktober infaller International E-Waste Day för tredje året. Dagen instiftades av WEEE Forum för att uppmärksamma det växande, miljöskadliga berg av elskrot som samlas världen över och i stället uppmuntra till bättre insamling av avfallet så att det kan återvinnas på ett bättre sätt.

Säkrare ska det också bli. Elgiganten lanserar tillsammans med insamlingsföretaget Recipo ett nytt system för att ta vara på svenskarnas elskrot. Särskilt våra uttjänta mobiltelefoner verkar vara i kikarsiktet, och initiativtagarna räknar med att det ligger cirka 25 miljoner sådana i svenskarnas hem. Detta enligt en undersökning från Batteriåtervinningen.

Med GDPR-regelverkets införande menar man att vi fått bättre koll på den känsliga information vi lämnar ifrån oss, och därför är mindre benägna att lämna in teknikprylar för återvinning. Något som nu resulterar i att Elgiganten ställer ut Secure Collect-containrar i 45 varuhus som ska vara "i stort sett omöjliga" att bryta sig in i. Enligt Recipo används Säpo-metoder för att säkerställa att all information raderas från enheterna.

När containrarna är fulla tas innehållet till en specialanläggning för återvinning. Efter dataraderingen bedöms prylen angående lämplighet för återvinning och plockas isär för att råvarorna ska komma till ny användning.

Återvinning av elektronikavfall är ingenting nytt för Elgiganten, men enligt vd Niclas Eriksson vill man med Secure Collect försäkra tveksamma kunder om att ingen känslig data läcker från deras gamla prylar.

– Eftersom mobiltelefoner innehåller så mycket känslig data upplever många det jobbigare att lämna ifrån sig sin gamla mobiltelefon än andra hemelektroniksprodukter. Därför erbjuder vi nu säker insamling i 45 varuhus. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för alla att återvinna sin uttjänta hemelektronik, säger han i ett pressmeddelande.