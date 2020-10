Idag påbörjades de första slutspelsmatcherna i årets viktigaste turnering. En osäkerhet har länge funnits huruvida årets League of Legends-världsmästerskap verkligen skulle bli av eller om det skulle skjutas upp som de flesta övriga e-sportsmästerskap har gjort. Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 och Rocket League, för att bara nämna några, har alla valt att invänta en lugnare period för sina största event.

Här valde Riot Games, skaparna av League of Legends, att bryta trenden och istället låta spelarna samlas i Shanghai för att göra upp om titeln. Åtgärder har naturligtvis gjorts och bland annat satt alla spelare i isolering under en två veckors period när de först anlände. Matcherna spelas dessutom utan publik på plats.

De sista matcherna i gruppspelet avgjorde under föregående helg. Av de tre svenska spelare som tagit sig runt halva jorden är endast Martin "Rekkles" Larsson med sitt lag Fnatic kvar inför slutspelets start. På andra sidan stegen står däremot ytterligare ett europeiskt lag kvar, rivalerna G2 som senast vann med 3-0 mot Fnatic när de möttes i final under LEC Summer Split.

Vägen mot ett revanschmöte är däremot lång och svensken kommer först att behöva vinna mot Top Esports som rankas som ett av världens bästa lag. Eftersom turneringen är i Kina kan de även dra nytta av sin hemmafördel.

Slutspelsmatcherna:

Damwon Gaming VS DRX 15/10 kl 12:00 (redan spelad, 0-3)

Suning VS JD Gaming 16/10 kl 12:00

Top Esports VS Fnatic 17/10 kl 12:00

Gen. G VS G2 Esports 18/10 kl 12:00