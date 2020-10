För en månad sedan kom beskedet att två av de bästa svenska CS:GO-spelarna någonsin blev satta på bänken av sitt lag Dignitas. Det gällde Christopher "GeT_RiGhT" Alesund och Richard "Xizt" Landström, duon som utgjorde två femtedelar av den historiska Ninjas in Pyjamas-eran.

Det var även denna femma som valde att grunda ett eget lag i början av 2020 under organisationen Dignitas. Här skulle vi få se fyra av de historiskt sett bästa svenskarna få spela tillsammans igen under coachning av den femte lagkamraten, Robin "Fifflaren" Johansson.

Mediokra resultat blandat med en viss del av otur har kantat vägen sedan laget grundades. En av Dignitas absolut största styrkor var den sammanlagda erfarenheten de tjänat in genom att ligga i toppskiktet under så lång tid. En erfarenhet som skulle hjälpa dem att knipa åt sig rundor när pressen var som störst, framför tusentals åskådare. Men med en pandemi som ställt in alla LAN-turneringar har laget haft svårt att konkurrera med de yngre motståndarna som är allt för vana vid att spela hemifrån.

Dignitas har därmed valt att placera GeT_RiGhT och Xizt på bänken. In som ersättare kommer Haris "H4RR3" Hadžić från Norge samt svensken Ludvig "HEAP" Alonso som tidigare vunnit både svenska elitserien och Fragleague.