På sistone har det uppmärksammats att många äldre filmer och tv-serier innehåller stereotyper och rasistiska uttryck, något som har lett till en utrensning på tjänster som Netflix, HBO och Amazon Prime Video.

Disney Plus har å sin sida mestadels nöjt sig med en varning där det står ”This programme is presented as originally created. It may contain outdated cultural depictions”, en formulering som många kritiker anser vara i svagaste laget.

Nu rapporterar BBC att varningen har skärpts och numera står det ”This programme includes negative depictions and/or mistreatment of people or cultures. These stereotypes were wrong then and are wrong now”.

Många klassiska Disney-filmer har försetts med den nya varningen, däribland Lady och Lufsen, Aristocats, Dumbo, Djungelboken och Peter Pan. I dessa filmer får vi bland annat se siamesiska katter, en kråka med namnet Jim Crow, en orangutang som sjunger jazz och personer som klär ut sig till indianer och pratar om ”rödskinn”.

Enligt Disney har man valt att ha kvar filmerna i fråga eftersom man ”vill erkänna dess skadliga inverkan, lära sig av misstagen och inleda en konversation som skapar en framtid som är mer inkluderande”.

I sammanhanget kan nämnas att vissa filmer inte kommer visas på Disney Plus överhuvudtaget, däribland Sången om södern (Song of the South) från 1946 som anses ge en förskönande bild av slaveriet.