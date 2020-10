DJI släpper nu sin nya kamera för vloggare, den pyttelilla Pocket 2. Kameran är företagets uppföljare till Osmo Pocket och har en sensor på 1/1.7 som kan ta vida bildar i upp till 64MP och med upp till fyra gånger optisk zoom.

Kameran kan även spela in 4k-video i upp till 60 bildrutor per sekund med bildstabilisering genom en treaxlig gimbal och DJI:s senaste aktivitetsspårare.

Det finns även funktioner för att bland annat spela in i upp till åtta gånger slow motion, skapa motionlapses, AI-redigering och även spela in under vatten med hjälp av ett vattentåligt skydd som säljs separat. Kameran har också stereoljud och en trådlös mikrofon.

DJI Pocket finns ute nu via DJI:s hemsida och utvalda återförsäljare och säljs i två varianter. Ett paket som innehåller DJI Pocket 2 Mini Control Stick och ett mount för stativ för totalt 379 euro. Ett paket med DJI Pocket 2 Mini Control Stick, ett mount för stativ, vidvinkellins, trådlös mikrofon, puffskydd, ett "Do-It-All"-handtag och ett litet stativ kostar totalt 529 euro.

