Microsoft rullar nu ut fjorton nya spel till Xbox Game Pass, de flesta till dator och konsol men även ett par enbart för Android.

Bland spelen hittar vi bland annat tre riktiga klassiker, Remastered-versionerna av peka-och-klicka-ägentyren Day of the Tentacle, Full Throttle och Grim Fandango.

Andra spel är till exempel skräckisen Five Nights at Freddys 1–4, helikoptershootern Comanche, äventyrsspelen Knights and Bikes och Celeste, kartografspelet Carto och hyllade danska Deep Rock Galactic där du och upp till tre kompisar iklär er rollen som hårdnackade rymddvärgar som måste rensa sina rymdgruvor från horder av utomjordiska monster.

Carto har redan släppts i dag. Sju av de andra spelen släpps 29 oktober, fem spel kommer 5 november och ett spel (Ark: Survival Evolved) släpps 17 november.