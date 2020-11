Uppdatering (2020-11-19):

Det nya avtalet har skrivits under

Nu har till sist Com Hem och TV4 Media kommit överens om ett nytt flerårigt avtal som innebär att 2,1 miljoner hushåll kan ta del av TV4:s kanaler och C More även i fortsättningen.

Det nya avtalet omfattar inte endast TV4, Sjuan och TV12 utan även TV4 Fakta, TV4 Guld, TV4 Film och Sportkanalen.

En glädjande nyhet är att kanalerna som ingår i grundutbudet även kommer att kunna ses på mobiltelefoner och pekplattor, fram tills nu har inga av TV4-kanalerna funnits tillgängliga via tjänsten Comhem Play.

– Jag är glad att vi nu har en långsiktig överenskommelse som gynnar båda parter och ger våra kunder tillgång till mer underhållning. Framförallt är jag nöjd med att vi lyckades lösa detta utan avbrott för våra tv-tittare som nu kan fortsätta följa program som Idol och Så mycket bättre, säger Samuel Skott, kommersiell chef på Com Hem i en kommentar.

Hur mycket som Com Hem får betala till TV4 Media för visningsrättigheterna framgår ej av pressmeddelandet.

Uppdatering (2020-11-04):

Ramverk för nytt avtal klart

Tidigt imorse kom beskedet att Com Hem och TV4 Media är överens om ett ramverk för ett avtal kring sändningsrättigheter. Det betyder att Com Hems kunder kan fortsätta att titta på de tidigare släckningshotade kanalerna samtidigt som parterna fortsätter att förhandla sig fram till ett slutgiltigt avtal.

Denna gång handlar konflikten om prishöjningar som Com Hem inte anser rimliga. De påföljande förhandlingarna har dragit ut på tiden. När ett nytt avtal faktiskt kan vara på plats återstår att se.

Uppdatering (2020-11-02):

Kanalerna kvar till tisdag

Trots intensiva förhandlingar under helgen har Com Hem och TV4 Media fortfarande inte lyckats komma överens om ett nytt avtal.

I väntan på en överenskommelse har emellertid de båda parterna kommit överens om att låta TV4:s kanaler finnas tillgängliga till klockan 23:59 på tisdag.

Om kanalerna släcks ner kommer kunderna att ersättas med andra kanaler. Dessutom kommer TV4 att kunna ses kostnadsfritt på TV4 Play under en begränsad period.

Uppdatering (2020-10-30):

Nedsläckningshotet skjuts upp

Förhandlingarna mellan Com Hem och TV4 Media har dragit ut på tiden, så hotet om att stänga ner TV4:s kanaler för 2,1 miljoner hushåll skjuts upp till natten mellan söndag och måndag.

– Det är bra att vi har kommit överens om att tillfälligt förlänga avtalet så att vi kan förhandla fram ett avtal som båda parter är nöjda med. Nu hoppas vi att vi kan komma överens, så att våra kunder kan fortsätta att se kanalerna även efter söndag natt, säger Samuel Skott, kommersiell chef på Com Hem i ett pressmeddelande.

Tidigare (2020-10-27):

Miljoner kan bli utan TV4

Nu riskerar 2,1 miljoner hushåll att återigen bli av med TV4, Sjuan och TV12, detta med anledning av att Com Hem och Boxer har svårt att nå ett nytt aval med TV4 Media som ägs av Telia.

En liknande konflikt bröt ut i slutet av förra året och den gången slutade det med en tillfällig överenskommelse som löper till och med den 30 oktober.

– Det är sorgligt att vi återigen inte kan komma överens med Telia, något som innan Telia tog över ägandeskapet av kanalerna aldrig hade hänt i vår och TV4s gemensamma historia. Com Hem och Boxer har alltid bidragit med betydelsefull räckvidd för de huvudsakligen reklamfinansierade TV4-kanalerna. Det är därför förvånande att Telia nu begär en kraftig prishöjning när vi så nyligen kom överens om ett avtal, säger Samuel Skott, kommersiell chef på Com Hem i ett pressmeddelande.