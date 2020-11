Drönarjätten DJI har är tillbaka med en ny modell, en uppföljning på förra årets smidiga Mavic Mini som helt enkelt kallas Mini 2.

DJI Mini 2 är en direkt uppgradering av fjolårets modell och precis som den väger den under 250 gram och klassas alltså kommer klassas som ”A1 (begränsad)”-kategorin i de nya EU-regler för drönare som börjar gälla 2021.

Läs mer: Nya drönarregler nästa år

Kameran på Mini 2 kan spela in med upp till 4k-upplösning med 24, 25 eller 30 bilder per sekund, ”2,7k” (2720x1530) med samma bildfrekvenser, eller 1080p med mellan 24 och 60 bilder per sekund. Zoomen varierar mellan 2x och 4x beroende på upplösning.

En stor nyhet är att radiosystemet har uppgraderats och det förbättrar avståndet den kan fjärrstyras på till 10 kilometer i USA, Canada och en handfull andra länder. I EU är sändaren begränsad till 20 dBm vilket räcker till upp till 6 kilometer – bra mycket längre avstånd än du kan se den på och därmed lagligt flyga den med de nya reglerna.

De förprogrammerade flygfunktionerna har utökats med en ny boomerangflygning som flyger iväg från en punkt i en oval kurva och kommer tillbaka till utgångspunkten.

DJI Mini 2 har börjar säljas nu och kostar 479 euro, cirka 4 930 kronor, på företagets europeiska onlinebutik.