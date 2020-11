Till helgen startar en välgörenhetsturnering som det nya spelet inte tidigare har skådat. Inte nog med att det kommer att bli den största välgörenhets-prispotten som Valorant hittills lyckats frambringa, utan det blir dessutom den största europeiska prispotten sedan spelet släpptes i början av sommaren i år.

Valorant Spike Nations är namnet på turneringen som startar på fredag, där olika europeiska lands/regions-lag kommer ställas mot varandra. Tio lag är delaktiga i gruppspelet i strävan efter en av de fyra semifinalplatserna. Vilken välgörenhetsorganisation som kommer få prispotten på 100 000 amerikanska dollar, cirka 887 000 kronor, bestäms av de slutgiltiga vinnarna.

