Nu när vi jobbar hemma och helst ska undvika sociala sammanhang har träning hemma på kammaren fått ett ordentligt uppsving. Här är några av våra bästa tips för att få hjärtat att pumpa lite extra där hemma:

Hemmagympa med Sofia

Gymnastik för alla, levererad av public service! På SVT Play kan du nu gratis ta del av instruerade gymnastikpass hemma, ledda av Go'kvälls träningsexpert Sofia Åhman. Inga förkunskaper eller utrustning behövs och det kommer ett nytt pass på 20 minuter varje vardag.

Se på SVT Play här!

Yoga with Adriene

Få internetpersonligheter har ökat så explosionsartat under coronapandemin som Adriene Mishler. Men tro inte att hon är ny i gemet för det! På hennes Youtube-kanal Yoga with Adriene har hon under flera år kontinuerligt laddat upp yogapass för alla olika färdighetsnivåer och tänkbara situationer.

Vad sägs som ett pass för att komma igång med produktiviteten, eller kanske för att sova lite bättre? Oavsett ditt behov lär du kunna hitta en video som passar som handen i handsken. En bonus är dessutom att hennes hund Benji ofta håller oss sällskap under passen.

Se på Youtube här!

Nike Training Club

Letar du efter träningspass som garanterat kommer lämna dig svettig och med träningsvärk dagen efter? Nikes app Training Club levererar videoledda pass som verkligen ökar intensiteten. Här finns olika svårighetsnivåer beroende på färdighet och hur mycket utrustning du har tillgängligt hemma. För dig som tycker om att springa finns det även en app för löpare. Nike Training Club finns att ladda ner till såväl Android som IOS.

Ladda ner gratis till Android på Google Play Store här, eller IOS på App store här!