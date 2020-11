Den 10 november släpptes Microsofts nya spelkonsol Xbox Series X. Sedan dess har flera videoklipp dykt upp online som visar hur konsolens fläktuttag sprutar rök och får den att se ut som en rykande skorsten.

how to get your Xbox Series X to blow up:



1) buy a vape

2) blow vape into bottom of Xbox

3) feel proud of the smoke you created

4) post to Twitter and profit



video via @XboxStudio 👇pic.twitter.com/RxLI62uxmg