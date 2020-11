Varje år sedan 2010 har Youtube nära slutet av året producerat en tillbakablick på året som gått under titeln Youtube Rewind.

I år blir det ingen Rewind eftersom 2020 är ett sånt skitår. Youtube uttrycker sig inte riktigt så, utan säger att 2020 har varit ”så annorlunda” och att det därför inte känns rätt att fortsätta som om inget har hänt. Covid-19 nämns inte, men är självklart huvudorsaken.

Beslutet meddelades på Twitter och enligt The Next Web har reaktionerna bland Youtube-kreatörer varit blandad. En del har hyllat Youtube för att under året ha stöttat dem medan andra tycker det är synd att företaget inte kunde lyfta fram de positiva saker som trots allt också har hänt under året.

De senaste åren har Rewind inte direkt gått hem hos alla och 2018 och 2019 års upplagor är båda bland de fem mest ogillade videorna på Youtube.