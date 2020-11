Över 10 miljoner dollar lyckades den brittiska organisationen Fnatic att samla in under sin senaste investerarrunda med stor hjälp från Beringea. Efter denna insamling har nu Fnatic totalt dragit in strax över 300 miljoner kronor genom olika investeringar.

Fnatic har, som tidigare känt, en stark koppling till svenska spelare. Inom League och Legends står svensken Martin "Rekkles" Larsson som AD Carry i topsegmentet i Europa och även tog sig till kvartsfinal i VM. Sedan har de dessutom det helsvenska Counter-Strike: Global Offensive-laget som just nu kämpar i turneringen Flashpoint.

