Vi testar Microsofts nya consoler: Xbox Series X / Xbox Series S

10. Dirt 5

Codemasters Dirt 5 är en underhållande throwback till den gamla skolans arkadracingspel. Series-versionerna bjuder på smidig bilduppdatering, upp till 120 per sekund, samt imponerande vädereffekter. Ett bra alternativ för dig som tröttnat på det öppna upplägget i Forza Horizon 4.

Pris: 799 kronor hos Prisjakt.

Läs vår recension av PS4-versionen här!

9. The Touryst

The Touryst är ett litet och charmigt äventyr som bjuder på bitvis tuffa plattformsspussel. Spelet också är ett av de minsta (sett till filstorlek) Series-spelen. Och med quick resume-funktionen passar det utmärkt när du ska ta en paus från större äventyr som Assassin’s Creed Valhalla.

Pris: 19.99 dollar (ungefär 173 kronor) hos Thetouryst.

8. Yakuza: Like A Dragon

Segas gangstersimulator har ett fåtal skavanker, men det hindrar det inte från att vara ett av de mest underhållande rollspelen på senare år. Utforska Yokohamas bakgator, slåss mot den undre världen och avsluta allt med ett parti gokart.

Pris: 629 kronor hos Microsoft.

Läs vår recension här!

7. Fortnite

Epics Battle Royale-spel har fått sig ett par rejäla uppdateringar på Xbox Series X och Series S. Spelet är låst till 60 bildrutor per sekund och omgivningarna är mer detaljerade än någonsin. Dessutom finns det ett par riktigt finfina raytracing-effekter som gör denna version av Fortnite till den mest imponerade konsolversionen. Och bäst av allt - det är gratis att ladda ned på Microsoft Store.

Pris: Free-to-play (gratis)

6. Ori and the Will of the Wisps

Supermysiga uppföljaren till Orin and the Blind Forest är ett av de mest stämningsfulla plattformsspelen på senare tid. De sagolika miljöerna blir än mer inbjudande på Xbox Series-konsolerna, och plattformsbiten smidigare med sina upp till 120 bildrutor per sekund.

Pris: 29.99 dollar (ungefär 269 kronor) hos Xbox.

5. Gears Tactics

Actionröjaren Gears of War gör sig även bra som strategispel. Nu när Gears Tactics äntligen finns på Xbox Series-konsolerna är det med 60 bildrutor per sekund på båda maskinerna, samt 4K-upplösning på Series X respektive 1440p på Series S. Ett underhållande sidospår som får oss att tänka till en extra gång, istället för att gå “guns blazing” som i Gears 5.

Pris: Från 520 kronor hos Prisjakt.

Läs vår recension av pc-versionen här!

Foto: Ubisoft

4. Watch Dogs Legion

Det dystopiska London blir ännu mer övertygande i Series X- och S-skrud. Styr hackergruppen Dedsecs olika medlemmar när de hackar sig igenom staden, flyger drönare eller flyr från lagens långa arm. Till skillnad mot de tidigare släppta versionerna på Xbox One och Playstation 4 laddar Watch Dogs Legion blixtsnabbt på Series-konsolerna, samt har dessutom snygga raytracing-effekter.

Pris: Från 649 kronor hos Prisjakt.

Läs vår recension av PS4-versionen här!

3. Assassin’s Creed Valhalla

Ubisofts senaste Assassin’s Creed tar oss genom vikingatidens Norge och England. Den nya hårdvaran gör verkligen under för Eivors plundringsäventyr, där vi erbjuds ursnygga miljöer toppade med riktigt snabba laddningstider. Men framför allt flyter spelet på i smidiga 60 bildrutor per sekund. Assassin’s Creed Valhalla är ett av de mer imponerande Series-spelen. Vi kan helt enkelt inte få nog av att utforska de enorma, öppna världarna.

Pris: 59.99 dollar (ungefär 520 kronor) hos Microsoft.

Läs vår recension av PS4-versionen här!

2. Forza Horizon 4

Nya, uppdaterade Forza Horizon 4 ger en fingervisning av hur racingspel till nästa generations konsoler presterar. Med specifikationer som motsvarar pc-spelens “Ultra” ger det oss äkta 4K-grafik på Series X, utan att offra bilduppdatering. Även Series S-versionen är uppdaterad och ger oss en smidigare upplevelse, trots avsaknaden av 4k.

Pris: 649 kronor hos Xbox.

Läs vår recension av Xbox One-versionen här!

1. Gears 5

Om du letar efter ett spel som visar upp kraften hos Xbox Series X är Gears 5 det perfekta valet. Imponerande ismiljöer med övertygande raytracing-effekter och supersnabba laddningstider är några av inslagen som får denna version av Gears 5 att ge oss den rätta “next gen”-känslan. Och som om inte vore nog kommer det också upp i 120 bildrutor per sekund i spelets flerspelarläge.

Pris: 39.99 dollar (ungefär 346 kronor) hos Microsoft.

Läs vår recension av Xbox One-versionen här!

Fotnot: Alla Xbox One-spel fungerar på Xbox Series X och Xbox Series S, men denna lista fokuserar enbart på de titlar som är specifikt anpassade för Microsofts nya Series-konsoler.