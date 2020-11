Flera vanligtvis pålitliga läckor inom teknikvärlden flaggar nu för att det inte finns några tecken på att Samsung kommer släppa en ny Galaxy Note-mobil under 2021, rapporterar Android Central.

Både Max Weinbach och Ice Universe har postat liknande inlägg på twitter.

An unusual clue: There is currently no information on the development of the Note21 series. pic.twitter.com/RBzzwsg8Cg