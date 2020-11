Spotify fortsätter att satsa på podcasts. Den här gången med en mindre men säkerligen välkommen ny funktion som låter användare spara individuella podcastavsnitt till sitt bibliotek, utan att de också behöver prenumerera på själva podcasten.

För att spara ett avsnitt trycker du på plus-symbolen varpå det läggs till i en egen avdelning i ditt bibliotek så du kan lyssna på det senare. Videon nedan demonstrerar hur det går till.

Liknande funktioner har sedan tidigare funnits i andra podcastappar.

Found a podcast episode you want to save for later? Now you can with Your Episodes. Head to Your Library to find everything you’ve bookmarked and get listening. 🎧 pic.twitter.com/hr3uvlDuxp