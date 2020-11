Fler mobiltester:

Under de senaste åren har priset på de mest maxade mobilerna skjutit i höjden, och ett ”normalt” flaggskepp från tillverkare som Apple, Samsung, Oneplus och Huawei ligger nu på runt 10 000 och ibland upp till över 15 000 kronor. Det kan vara en galen summa pengar för många som letar mobil. Lyckligtvis finns det alternativ.

Testade mobiler

Toppklass, men inte alltid på allt

Vi har länge delat in mobiler i tre prisklasser, budgetmodeller för runt 2 000 kronor, mellanklass upp till 4 000 kronor – och sedan de riktiga flaggskeppen. Det håller inte riktigt längre. Speciellt i år har det kommit ett helt gäng superintressanta mobiler med pris på mellan 4 000 och 6 000 kronor. De erbjuder nära flaggskeppsklass i prestanda och upplevelse, men kostar alltså bara hälften så mycket.I den här prisklassen får du kompromissa bort enstaka egenskaper, en modell kanske inte har 5g-stöd, en annan har snäppet enklare (men fortfarande för det mesta riktigt snabb) processor. Få av dessa mobiler har stöd för trådlös laddning och än färre har flaggskeppens vattentäta konstruktion.

En annan sak som kan innebära en kompromiss är kameran. Extra avancerad kamerateknik är en av de saker som har gjort att de dyraste flaggskeppen stigit i pris. Här får du kanske nöja sig med en kamera med tre linser istället för fyra, eller en som har snäppet enklare sensor och zoom än de som sitter i tillverkarens flaggskepp. Men ärligt talat är det genomgående så hög lägstakvalitet på mobilkameror nu för tiden att även dessa tar utmärkta bilder i de allra flesta situationer.

Andra saker som kan skilja denna nya dyrare mellanklass från toppsegmentet är enklare bildskärmar med lägre färgkorrekthet. Det kan också handla om vanliga 60 Hz bildfrekvens i stället för 90 Hz eller mer och en skärm utan flaggskeppens extrema toppljusstyrka.



Välj noga efter behov

För dig som ska köpa en mobil i den här prisklassen gäller det helt enkelt att vara uppmärksam, och veta vad du vill ha ut av den. Är det spelande på en stor skärm du är ute efter? Håll koll på någon av de som har snabba Snapdragon 865-processorn. Då får du fortfarande topprestanda, men du kan få kompromissa på andra punkter. Skippa det så får du en fortfarande som regel en rapp mobil, men med betydligt behändigare design och vikt – och toppkvalitet på det mesta för övrigt.

Det finns också enstaka lurar som sticker ut och gör något eget. I denna prisklass hittar vi miljövänliga och etiska Fairphone, intressant avlånga Sony Xperia 10 II, och något så ovanligt som en prisvärd Iphone, till exempel. Alla med sina egna kompromisser att ha i åtanke.

Här har vi samlat de tester vi gjort under året av mobiler i denna prisklass, från precis under 4 000 till precis under 6 000 kronor, samt kompletterat med nya tester av en handfull mobiler som vi inte spanade in när de lanserades. En del av dem kan du ibland hitta för ännu lägre priset, eftersom det händer att butikerna lockar med dem som kampanjvaror. Här har vi dock gått efter lurarnas permanenta priser i de större svenska nätbutikerna.

Är det här du hittar ditt nya mobilfynd? Läs vidare och se.

Så gjorde vi urvalet och testet

Vi sökte upp samtliga mobiler med officiell distribution på den svenska marknaden och valde ut de bästa lanserade under 2020 för mellan strax under 4 000 och 6 000 kronor från vardera tillverkare. De som vi redan testat uppdaterades med aktuella priser och omdömen utefter aktuella konkurrensläget.

Telefonerna prestandamättes med Antutu Benchmark 8, Geekbench 5, Androbench och 3dmark. Utöver det görs manuell bedömning av telefonerna under vardaglig användning av bland annat strömmade mediaappar, diverse produktivitetsappar, spel, webb i vardera telefons standardwebbläsare liksom fotografering med respektive kameraapp.

Iphone SE 2020: En prisvärd Iphone som överraskar

Iphone SE är inte bara något så ovanligt som en Apple-telefon som inte kostar skjortan, den levererar dessutom bra värde i sin prisklass.

Betyg 4 av 5 Omdöme Du behöver inte betala extrema summor för att få en Iphone som kan hänga med i flera år framöver. Du får visserligen ha tålamod med batteritiden och inte ha för stora förväntningar på kameran, men annars får du en mobil som känns premium och som presterar i närheten av de bästa flaggskeppen. Då den dessutom är unik i sin prisklass med ett extra kompakt format får den trots den mediokra batteritiden en klar rekommendation. Positivt Utmärkta prestanda.

Välbyggd, kompakt och greppvänlig.

God bild- och ljudkvalitet.

Ett prisvärt IOS-alternativ! Negativt Tveksam batteritid.

Enkel kamera.

Liten och lågupplöst skärm.

: November 2020: Apple A13 Bionic: 64/128/256 GB

Läs hela testet av Iphone SE

Fairphone 3 Plus: Miljövänlig och rättvis i vässad version

Fairphone är telefonen som sätter flera sorters hållbarhet i fokus.

Betyg 3 av 5 Omdöme Konceptet är fortfarande lika intressant och sympatiskt, och har med åren blivit bättre och smartare. Fairphone 3 låg när den kom onödigt efter på några punkter. Ett par av dem fixas med denna uppgraderade modell. Du får dock betala mycket för ”fair”, jämfört med vad du får som ”phone”. Det är en stabilt godkänd mobil i budgetklass, men kostar drygt det dubbla. Är det värt det? Det är upp till dig. Positivt Modulärt och utbytbart.

Bra kretsloppstänk.

Rent Android.

Nu med helt okej kamera. Negativt Begränsade prestanda.

Måttlig batteritid.

Extra livslängd inte självklar.

Priset.

: Augusti 2020, uppdaterad november 2020: Snapdragon 632: 64 GB, plats för mikro sd: 207 gram

Läs hela testet av Fairphone 3 Plus

Motorola Edge: 5g och flaggskeppskänsla till vettigt pris

Den lite enklare av de två lyxlurarna från Motorola kostar bara hälften så mycket som värstingen.

Betyg 4 av 5 Omdöme Vill du ha 5g utan att behöva betala monstruösa summor för det? Då kan Motorola Edge vara rätt för dig. I alla fall om den utstickande stilen tilltalar. Den gör de rätta kompromisserna och levererar en nedslimmad men högkvalitativ upplevelse. 90 Hz oledskärm, bra trippelkamera och 5g för mellanklasspris. Inte helt fel. Positivt Bra mellanklassprestanda.

Rolig, utstickande design.

Högfrekvent bildskärm.

Bra batteritid. Negativt Något ljussvag.

Skärmböjen inte för alla.

: Juni 2020, uppdaterad september 2020: Snapdagon 765: 128 GB, plats för mikro sd upp till 1 TB: 188 gram

Läs hela testet av Motorola Edge

Oneplus Nord: Rätta känslan till bättre pris

Utmärkt kvalitetskänsla i kombination med en högklassig skärm och 5g-stöd.

Betyg 4 av 5 Omdöme Oneplus Nord är inte ett flaggskepp och ska inte jämföras med sådana. Att den saknar en knippe flaggskeppsfunktioner är med andra ord inget minus. Men den lyckas ändå leverera utmärkt kvalitetskänsla, samma skönt snabba upplevelse i de flesta situationer, högklassig skärm och 5g-stöd. Endast ljudet och en lite begränsad kamera ligger den lite i fatet. Positivt Bra mellanklassprestanda.

Utmärkt skärm med 90Hz.

Lång batteritid.

Extra bra pris. Negativt Svag monohögtalare.

Ingen telefotolins.

: Juli 2020: Snapdragon 765G: 128/256 GB: 184 gram

Läs hela testet av Oneplus Nord

Poco F2 Pro: Mobilen som ger dig maxad prestanda för pengarna

Med några undantag levererar Poco allt vi vill ha i en flaggskeppsmobil, till ett väldigt bra pris. Tyvärr är gränssnittet lite rörligt och kameran ojämn.

Betyg 3 av 5 Omdöme Det är inget snack om att Poco F2 Pro är ett prisvärt val om du vill ha topp-prestanda. Den har också en del andra egenskaper som absolut lockar, som en snygg skärm och klanderfri batteritid. På en del andra punkter, som ljudegenskaper och enskilda kamerafunktioner, brister det dock. När telefonen kom var den unikt billig, men så är inte fallet längre, och ett par konkurrenter har snäppet vassare erbjudanden om du vill fynda tunga prestanda. Positivt Höga prestanda.

Snygg och välbyggd.

Utmärkt batteritid.

Ljusstark skärm. Negativt Ingen vattentäthet eller trådlös laddning.

Ojämn kamera.

Halvdan monohögtalare.

Lite rörigt gränssnitt.

: Juli 2020, uppdaterad november 2020: Snapdragon 865: 128/256 GB: 219 gram

Läs hela testet av Poco F2 Pro

Realme X50 Pro: Övertygande debut för prisvärd utmanare

Realmes toppmodell X50 Pro ger mycket mobil till ett bra pris.

Betyg 4 av 5 Omdöme Realme X50 Pro sällar sig till en liten skara som erbjuder nära maxad flaggskeppsupplevelse till ett riktigt fördelaktigt pris. Den gör det med bild- och ljudupplevelse av hög klass, tilltalande design och riktigt bra batteritid. Ett gränssnitt som kunde vara mer strömlinjeformat och lite spretig kvalitet på de olika kamerorna är det enda som hamnar på minuskontot. Med tanke på priset klassar vi den ändå som en fullträff. Positivt Hög prestanda.

Bra ljud och bild.

God batteritid och snabbladdning.

Mångsidig kamera. Negativt Saknar några flaggskeppsegenskaper.

Ojämn kamerakvalitet.

November 2020.Snapdragon 865.128 GB.216 gram.

Läs hela testet av Realme X50 Pro

Samsung Galaxy A71: Kvalitet utan överraskningar

Samsungs mellanklassmobil Galaxy A71 har de rätta kvaliteterna på rätt plats.

Betyg 4 av 5 Omdöme Flaggskeppen rusar iväg i pris, men med de senaste Galaxy A-mobiler har Samsung visat att du faktiskt inte behöver betala så mycket. Klarar du dig utan monsterprestanda, 5g, och superavancerad kamera är Galaxy A71 en riktig kvalitetsmobil för strax under 5 000 kronor. Med undantag av en högtalare som inte riktigt håller vanlig Samsung-klass och att kameran inte håller jämnhög klass har vi inget nämnvärt att klaga på. Den sticker inte ut och är bäst på något, men helheten är en stabilt bra mobil. Positivt Slimmad, behändig och bekväm.

Snygg skärm.

Lång batteritid. Negativt Sterohögtalare hade varit bra.

Inte så bra på mörkerfoto, och tveksam zoom.

Onödiga appar och ren bloatware.

: Maj 2020, uppdaterad november 2020: Snapdragon 730: 128 GB: 179 gram

Läs hela testet av Samsung Galaxy A71

Sony Xperia 10 II: Snygg mellanmobil med många förbättringar

Sonys mobil i 4 000-kronorsklass har rejält med förbättringar jämfört med förra årets modell.

Betyg 4 av 5 Omdöme Xperia 10 II är en uppgradering av Xperia 10 på alla viktiga punkter. Den har fortfarande beskedliga prestanda i prisklassen, vilket lite grann drar ner ondömet, men inte diskvalificerar den. Den har fått rätsida på batteritiden som här är utmärkt, och den är dessutom vattentät. Ytterligare en av flera riktigt bra mellanmobiler i år. Positivt Egen design och hög byggkvalitet.

Vattentät konstruktion.

Bra ljud.

Utmärkt batteritid. Negativt Inte så höga prestanda.

Lite dämpad ljusstyrka.

Stereoljud hade varit trevligt.

Bitvis bångstyrig kamera.

: Juni 2020: Snapdragon 665: 128 GB, plats för mikro sd upp till 1 TB: 151 gram

Läs hela testet av Sony Xperia 10 II

Xiaomi Mi 10T: Väldigt nära toppklass till bra pris

Med enklare kamera och mindre lagring trimmar Xiaomi priset med en tusenlapp. Saknar vi något? Inte direkt.

Betyg 5 av 5 Omdöme Från övertygande ljud och bild, till riktig premiumprestanda och en kamera som när den är som bäst håller överraskande hög klass. Även om de nu finns i alla prisklasser visar Xiaomi med Mi 10T att de fortfarande kan göra lågpristelefon med premiumkänsla. Du kan gå upp i pris och uppgradera kameran med en större sensor, men för de allra flesta är det inte värt pengarna. Positivt Bra prestanda.

Upp till 144 Hz-skärm.

Stort och snabbladdat batteri.

Stabil och snabb kamera. Negativt Relativt tung.

Saknar en del premiumegenskaper.

: November 2020: Snapdragon 865: 128 GB: 216 gram

Läs hela testet av Xiaomi Mi 10T