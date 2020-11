566 matcher under åtta år har den svenske League of Legends-spelaren Martin "Rekkles" Larsson spelat i de orangesvarta tröjorna som tillhör organisationen Fnatic. Det kom därmed som en chock för vissa när Fnatic gick ut med att "Rekkles" valt att skriva på kontrakt för ett annat lag. I nuläget är det ännu oklart var han kommer placera sig men flera rykten finns på diverse forumtrådar.

Det har varit en tuff period för den brittiska e-sportorganisationen som på sistone nått så gott som varje final i Europa, endast för att förlora i finalen mot G2 Esports. Det gör det dessutom extra tufft när ryktena placerar superstjärnan hos just denna rival. Enligt pressmeddelande från Fnatic så gjorde de allt de kunde för att behålla "Rekkles".

The only thing certain in life is change.



After an incredible career in the black and orange, Martin "Rekkles" Larsson has decided to move on from Fnatic.



The next time we meet, we meet as opponents. See you on the Rift, @RekklesLoL.https://t.co/jmpCZIn33O