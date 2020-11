Ännu är det länge kvar innan Samsungs vikbara flaggskepp Galaxy Z Fold 3 lär släppas, men ryktena om modellen börjar cirkulera redan nu. Enligt en ny rapport från koreanska ET News (via 9 to 5 Google) håller Samsung som bäst på att förbereda en frontkamera som ska placeras under skärmen på nästa modell av Galaxy Z Fold, något som många andra mobiler redan har begåvats med.

Det kan möjligen ge lite tunnare skärmkanter. Galaxy Z Fold 3 väntas lanseras någon gång under tredje kvartalet 2021.

