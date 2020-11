Snapchat kommer nu att börja betala användare för att posta innehåll på plattformen, rapporterar The Verge. Detta genom den nya sektionen Spotlight som kommer att uppmärksamma mer meme-baserade virala videor från användare. Inte helt olikt hur konkurrenten Tiktok fungerar.

Totalt kommer Snapchat att dela upp en miljon dollar per dag till de populäraste videosen fram till slutet av 2020. Användare behöver inte ha ett stort antal följare för att få ta del av pengarna utan detta baseras helt på antalet unika visningar. En video som fortsätter vara populär under flera dagar fortsätter också att tjäna pengar under flera dagar.

Videosen som postas får vara högst 60 sekunder långa och inte innehålla vattenstämplar. Videoklippen kommer inte ha offentliga kommentarer och användarprofiler kommer vara privata i standardinställningarna.

Spotlight kommer inledningsvis att vara tillgängligt i elva länder, varav ett är Sverige.

Läs också: USA förlänger deadlinen för försäljningen av Tiktok