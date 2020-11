Utöver att använda en vakuumförpackare att få maten att hålla längre, kan du också tillaga något som heter så snajdigt som ”sous vide”. Sous vide är franska och betyder "under vakuum”. Det innebär att du tillagar maten vid låg temperatur under en längre period, tänk långkok, men i förseglade vakuumpåsar som läggs i en gryta eller kastrull. När maten är klar finns så även all smak.



Tar ingen plats

Har du trångt orm plats i köket är Foodsaver Fresh Appliance FFS010X för dig. Det är en liten och praktisk vakuumförpackare som lämpar sig utmärkt för att förvara färskvaror i kylen. Vissa färskvaror håller dubbelt så lång tid jämfört med traditionell lagring. Ett enkelt knapptryck är allt som behövs för att försegla maten i en lufttät förvaringsburk eller påse.

Kostar 299 kronor hos Netonnet

Inbyggd plastrulle

Gillar du mer automatiserade lösningar ska du kika på en Foodsaver V2860. Den har en inbyggd rullförvaring och en integrerad skäranordning som gör att du kan anpassa påsens storlek efter innehållet. Smart, tycker vi.

Den har tre olika lägen: ett för vanlig vakuumförsegling, ett för mat med mycket vätska och ett läge för enbart försegling. FV2860 har två hastigheter och en pulsfunktion som ger dig full koll på vad som händer. En kompakt design gör att den kan förvaras stående och därmed ta mindre plats. Du får dessutom med en burk och plastrulle.

Kostar 1 679 kronor hos Hylte Jakt & Lantman

The supreme leader

OBH Nordica är inga duvungar när det handlar om köksmaskiner. Finns det en oupptäckt syssla i köket som inte har en maskin för ändamålet räknar vi lugnt med att OBH Nordica tar fram en. Hur som helst, deras 7949 Supreme Food Sealer har stram design med en praktisk förvaring för rullen med påsar. Perfekt att marinera kött och fisk med. Ett startpaket medföljer så att du snabbt kan dra igång med att rädda veckans rester.

Kostar 959 kronor hos Ellos

Variansanalyserat vakuum

Visste ni att anova betyder variansanalys? Inte vi heller. Det kommer från engelskans Analysis of Variance. Vi låter det vara osagt huruvida vakuumförpackaren Anova Precision kan utföra analyser åt dig. Vad den däremot kan göra är att vakuumförpacka dina rester samt hjälpa till vid tillagning av sous vide.

Anova Precision har tre funktioner: automatisk luftutsugning, försegling och manuell luftutsugning. När du använder det automatiska programmet sugs luften ur påsen varpå den förseglas automatiskt. Om påsen har mycket vätska i sig är det bättre att använda det manuella läget så att du kan kontrollera luftflödet. Påsen förseglas med ett knapptryck.

Kostar 899 kronor hos trettio.se

Manna pumparna

Champion CHVF410 – när du har behov av att skapa vakuum i parti och minut. Jorå, den här rackaren är försedd med dubbla pumpar med en kapacitet på 20 liter per minut. Maskinen kan användas såväl för hemmabruk som för kommersiellt bruk. Liksom övriga maskiner som kostar mer har även den här integrerad hållare för plastrullen. Enligt Champion kan du bevara livsmedel upp till sju gånger längre än konventionella förvaringsmetoder. Levereras med en 30 x 300 centimeter plastrulle.

Kostar 1 205 kronor hos Bagaren och Kocken

Kultur för nordiskt vakuum

Här har vi en kompakt vakuumförpackare från Nordic Home Culture, deras SEA-001. Enkel att använda, tryck på knappen och den suger ut 3,5 liter luft per minut. Den kompakta designen av plast och rostfritt stål gör den enkel att gömma undan. Nordic Home Culture skickar med, förutom maskinen, fem stycken vakuumpåsar.

Kostar 487 kronor hos Proshop



Enkel och behändig

Tycker du att en traditionell vakuumförpackare tar upp för stor plats i köksskåpet? Då är Champions CHVF010 för dig. Ett smidigt format gör den lätt att knöla in i ett överfyllt skåp. CHVF010 har ett munstycke som tillsammans med Champions Zip-påsar vakuumförpackar livsmedel på ett enkelt sätt.

Den här handhållna manicken levereras tillsammans med sex stycken påsar i två olika storlekar. Mer spännande är det ingår en vinkork som gör att innehållet i en öppnad flaska håller sig fräscht längre. Drivs med batterier eller via usb (!).

Kostar 182 kronor hos CDON