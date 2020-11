Mycket har skett på spelarfronten sedan världsmästerskapet avslutades för en dryg månad sedan. Några av de största namnen i toppnivån har bytt lag eller valt att lägga ner sin karriär. Låt oss gå igenom några av de största händelserna som de senaste veckorna har gett oss.

TSM:

Vi börjar med Nordamerika, NA, där Danmarks toppspelare "Bjergsen" tidigare gick ut med att han kommer att lämna rollen som spelare för att utforska nya utmaningar som huvudtränare. Han blir däremot kvar i samma organisation. Fler spelare har dock valt att lämna sina roller i laget där "Doublelift" räknas som en av de bästa spelarna i NA och har vunnit 8 av de 11 senaste mästerskapen i regionen.

Även den svenske spelaren "Treatz" har lämnat TSM efter ungefär två års tid där han började i deras akademi och jobbade sig fram till att vara lagets sjätte spelare under världsmästerskapet. "Treatz" har nu skrivit på kontrakt i den europeiska regionen för laget SK Gaming.

Cloud9:

Kanske årets största händelse under transferperioden var när den kroatiska Mid-lanern "Perkz" blev bekräftad att lämna europeiska toppen med G2 för att resa över Atlanten. En ny era kanske väntar för Nordamerika? För att få plats med "Perkz" så passade det bra in i bytestriangeln(förklaring kommer nedan) att Fnatic letade efter just en Mid-laner och "Nisqy" kommer därmed att börja spela i de orange-svarta tröjorna.

Fnatic:

Som vi tidigare berättat har den svenske stjärnan "Rekkles" valt att avsluta sin tid i Fnatic. Han kommer därmed fullfölja bytestriangeln och gå till G2, som ryktena tidigare avslöjat.

Rogue:

"Finn" blir den sista på denna lista då svensken, efter två års tid, inte längre kommer att spela för laget Rogue, där han bland annat spelade med landsmannen "Larssen". Istället försvinner även denna spelare till andra sidan Atlanten där han har fått en plats i laget CLG.