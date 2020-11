Spelet där studsiga bilar gör allt för att få in bollar i mål har, som tidigare berättats, bytt struktur inför det tionde ligaspelet. Höstsäsongen avslutades med buller och bång där skrällaget Team BDS slog ut förhandsfavoriterna Renault Vitality med 4-2 i matcher. Med en nystart inför vintersäsongen gör vi oss därför redo på att allt kan hända.

Deltävlingen, som kallas The Grid, kommer att vara uppdelad på fyra veckor där lagen som presterat bäst under samtliga får en plats till nästa regionala mästerskap. Slutspelet i första veckans The Grid drar igång i kväll och kommer säkerligen bjuda på högt tempo när samtliga deltagare vill få så bra placering som möjligt, för att därmed samla poäng till kvalificering för nästa mästerskap.

Du följer matcherna på Rocket Leagues Twitchkanal.